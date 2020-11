Coronavirus. A Buccinasco questa settimana 4 morti di Covid

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 28 novembre 2020 – Stamane, il Sindaco, Rino Pruiti, ha comunicato sui social il resoconto dell’ultima settimana di novembre in merito all’emergenza Covid in città e quanto avviene con tutte le info e in numeri utili, ecco il messaggio:

ALTRI DUE CONCITADINI CI HANNO LASCIATO OGGI, QUESTA SETTIMANA ABBIAMO AVUTO 4 MORTI , UNA STRAGE CONTINUA, UNA GENERAZIONE CHE CI STA LASCIANDO IN SILENZIO E IN SOLITUDINE, MENTRE C’E’ CHI PENSA AL COLORE DELLA REGIONE CON RIAPERTURE ANNUNCIATE CHE CI COSTERANNO ANCORA PIU’ CARE, SIA IN TERMINI DI SALUTE CHE ECONOMICI.

QUANDO SCOPRIRO’ CHI SONO I DECEDUTI POTRO’ FARE LE CONDOGLIANZE ALLE FAMIGLIE ED ESPRIMERE LA MIA VICINANZA. DA ATS E REGIONE LOMBARDIA NESSUN AIUTO E NESSUNA RISPOSTA.

SONO QUINDI 27 I MORTI DI BUCCINASCO PER COVID-19 DA MARZO AD OGGI. 390 I CASI POSITIVI IN CORSO/ATTIVI, DI CUI 18 IN OSPEDALE, MOLTI IN GRAVI CONDIZIONI, GLI ALTRI PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO. 110 le persone in quarantena a casa per contatto stretto.

NON AGGIUNGO PIU’ NESSUNA RACCOMANDAZIONE, NON VENGO ASCOLTATO E NON POSSO FARE ALTRO.

Il COC – Centro Operativo Comunale – è attivo in Comune al terzo piano di via Roma 2

Continua la consegna di farmaci a domicilio per chi è positivo in quarantena o ha patologie. Anche chi ha l’influenza deve restare a casa: se non avete qualcuno che vi possa portare le medicine, chiamateci e vi faremo avere i medicinali.

È STATO SOSPESO IL DIVIETO DI SOSTA PER LAVAGGIO STRADE

NUMERI DA CHIAMARE

Per i farmaci a domicilio > 02 45797347 dal lunedì al venerdì, con prenotazione dalle 9 alle 11

Per il COC CENTRO OPERATIVO DI EMRGENZA COMUNALE > 3336133412 – 3336133523 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17

IL MIO NUMERO DI CELLULARE (SOLO PER REALI EMERGENZE): 3349476422 ATTIVO WHATSAPP E TELEGRAM – PER COMUNICARE CON ME NON USATE FACEBOOK O MESSENGER – MIA MAIL: SINDACO@COMUNE.BUCCINASCO.MI.IT

Rino Pruiti

Sindaco Buccinasco MI