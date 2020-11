Milano. Clochard investito e ucciso davanti all’ospedale Fatebenefratelli, in corso le indagini

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 novembre 2020 – Stanotte, in via Castelfidardo, 15, vicino all’ingresso laterale dell’ospedale Fatebenefratelli di Milano, un clochard romeno di 71 anni è stato trovato, sul marciapiede, privo di vita e con diverse ferite, riconducibili a ferite provocate da investimento. Sul posto sono giunte subito la Polizia e la Polizia Locale di Milano, che hanno incominciato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Nel corso della giornata, grazie alle immagini di video sorveglianza, gli inquirenti hanno osservato che due mezzi AMSA sono transitati nella via e sul marciapiede. Per questo le indagini sono in corso e incentrate sull’attività dei mezzi AMSA e dei netturbini sul mezzo, che probabilmente non si sarebbero accorti dell’uomo sul marciapiede.

“Appresa la notizia del decesso di un uomo nella notte di venerdì 27 novembre in via Castelfidardo, Amsa, nell’esprimere profondo cordoglio e nell’attesa di conoscere gli esiti degli accertamenti in corso, informa di essersi immediatamente messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per contribuire a far luce su quanto accaduto” informa l’AMSA con una nota.

V. A.