MILANO. VACCINO SPRAY PER BAMBINI ALLA FABBRICA DEL VAPORE: UN’ESPERIENZA ‘PIACEVOLE’

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 novembre 2020 – Nei giorni scorsi dopo i comunicati dell’assessorato alla Sanità della Regione Lombardia, attraverso i quali si annunciava le modalità per i vaccini ai bambini fino a sei anni e la possibilità di farli non con la ‘punturina’, ma, per via nasale con lo spray, l’iniziativa è stata accolta in modo favorevole.

Fatto questo molto ben accolto dai genitori, perchè questa modalità ‘nasale’ evita tante problematiche per un bambino o una famiglia.

Il più ‘pubblicizzato’, sin da subito, è stato il punto vaccini con ambulatorio predisposto sotto la fermata della metro della linea blu ‘Gerusalemme’, dove, facendo il numero della prenotazione dei vaccini risultavano tutti i posti privi di disponibilità.

Tra le possibilità dei giorni per prendere l’appuntamento per fare la vaccinazione, incredibile a dirsi, c’erano anche il sabato e la domenica; fatto molto bello in quanto, per chi lavora o ha altri impegni, l’iniziativa ha offerto alternativa molto opportuna.

Così, oggi, tra i tanti punti vaccini in città, siamo andati nell’ambulatorio fatto presso la Fabbrica del Vapore, noto centro di cultura, associazionismo e attività artistiche, in via Procaccini, tra Corso Sempione, Chinatown e il Q.re Isola, e abbiamo visto che il tutto era perfettamente organizzato.

All’accesso alla Fabbrica del Vapore, il personale alla sicurezza in modo cordiale e soprattutto con i bambini, è stato molto accogliente, dal saluto al prendere la temperatura, fatto non trascurabile in quanto i bambini piccoli accedono ad un posto molto grande e, per lo più sconosciuto.

Altro fatto bello è che in modo distanziato, ormai, purtroppo anche i bambini più piccoli conoscono queste procedure, non si sentivano soli perchè vedevano altri bambini e bambine andare con la propria mamma e/o papà e fare la stessa cosa, quindi, erano distesi.

Una volta davanti all’accesso all’ambulatorio temporaneo del punto vaccini, dopo aver compilato il foglio dei dati del bambino/bambina, si accedeva all’interno, dove gli infermieri, divisi in tanti punti di accoglienza, facevano l’accettazione, coinvolgendo anche il bambino/a. Il tutto senza sembrare un ospedale o un posto tipo l’Asl, come quella di via Marzabotto a Corsico, per esempio. Fatto molto importante perchè nessun bambino faceva i capricci o era agitato.

Quindi, in poco tempo, ovvero nel rispetto dell’orario dell’appuntamento prefissato, il bambino o la bambina, accedeva al temporaneo ambulatorio, dove in un attimo senza avvertire nulla di ‘negativo’ veniva fatta loro la vaccinazione e subito uscivano nel piazzale grande della Fabbrica, correndo e giocando con i propri genitori, mentre alla mamma o la papà veniva consegnato anche un vademecum su cosa fare in caso, per esempio, di febbre al bambino/a su cosa fare e come comportarsi.

L’altro ieri, l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, ha annunciato che “Il vaccino spray antinfluenzale potrà essere utilizzato in un’unica somministrazione e sarà esteso ai ragazzi fino a 10 anni. La decisione scaturisce dal parere favorevole formulato ieri dal Ministero della Salute e dall’Agenzia Italiana del Farmaco”.

Il vaccino Fluenz Tetra spray è stato acquistato dalla Regione, riservandolo ai bambini di età compresa fra i 2 e i 6 anni.

Proprio ieri, su specifica richiesta di Regione Lombardia, il Ministero della Salute (con nota 0038627- 26/11/2020-DGPRE-MDS-P) precisa che “AIFA considera adeguata la protezione fornita già dalla prima dose di vaccino, per cui ritiene che si potrebbe somministrare una singola dose in

bambini mai vaccinati contro l’influenza. In analogia a quanto già in atto in alcuni Paesi (…) tale strategia consentirebbe di raddoppiare l’offerta vaccinale con le dosi materialmente disponibili e ottimizzare la campagna vaccinale in corso di emergenza COVID-19, e pertanto condivisibile dal punto di vista della sanità pubblica” trasmettendo contestualmente parere espresso da AIFA.

“Si tratta di una opportunità davvero importante – aggiunge Gallera – che permette di estendere la platea delle vaccinazioni ai più giovani attraverso questo vaccino ritenuto molto innovativo”.

Le dosi di Fluenz Tetra spray acquistate da Regione Lombardia ammontano a 504.000 unità.

“Per le dosi eventualmente eccedenti dopo questa prima estensione dell’offerta, a partire dal 7 dicembre – conclude l’assessore sarà possibile per ASST e Pediatri di famiglia offrire il vaccino gratuitamente anche ai ragazzi fino ai 18 anni e fino all’esaurimento delle scorte”.

Per prenotare la vaccinazione la

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

La profilassi antinfluenzale è rivolta solo ai bambini in età fra i 2 e i 6 anni ed è gratuita – solo su prenotazione telefonicamente al numero gratuito 800638638 (tutti i giorni dalle 8:00 alle ore 20:00)

online sul sito https://www.prenotasalute.regione.lombardia.it/prenotaonline/ selezionando prenota vaccino antinfluenzale, compilando i campi obbligatori e selezionando sede più vicina o libera in base ai propri orari ed esigenze.

Vittorio Aggio