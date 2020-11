OMICIDIO A MONZA. ACCOLTELLATO ALLA GOLA IN STRADA, DECEDUTO 42ENNE

(mi-lorenteggio.com) Monza, 29 novembre 2020 – Oggi, intorno alle ore 12.44, nel quartiere San Rocco, in via Fiume, davanti al civico 14/e, un uomo di 42 anni è deceduto in strada per le gravi feriti dovute coltellate, una di queste fatale alla gola. La vittama, Cristian Sebastiano, 42 anni, + residente a poche decine di metri dal luogo delitto. ha ricevuto numerose coltellate, quelle mortali alla gola. Inutili i soccorsi, chiamati dai passanti, di un’ambulanza della Croce Bianca di Biassono e del personale sanitario di un’automedica. Insieme ai sanitari sono giunti i militari dell’Arma, che dopo aver identificato la vittima, hanno subito incominciato per ricostruire la dinamica del movente e risalire agli autori. Fondamentali saranno le immagini di video sorveglianza e le testimonianze.

V. A.