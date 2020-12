Abbiategrasso. Aree cani: due nuovi interventi in città

(mi-lorenteggio.com) ABBIATEGRASSO 1/12/20 – Nuovi spazi in arrivo per i nostri amici animali. Ha preso il via lunedì 30 novembre il primo dei due interventi previsti per le aree “Amico cane” cittadine. Questa settimana i lavori riguardano la riqualificazione e l’ampliamento dell’area cani di via Tobagi, che necessita di un consistente intervento di manutenzione.

Sono previsti la rimozione completa della staccionata perimetrale e dell’arredo interno (panchine e

cestino portarifiuti), l’installazione della recinzione in rete metallica, di due panchine in cemento e di due cestini porta rifiuti, l’installazione di un archetto segnaletico e la realizzazione del pozzetto contatore per la fontanella dell’acqua.

Tali attività consentiranno l’ampliamento e la riqualificazione dell’area e l’eliminazione di tutte le parti in legno che nel tempo necessiterebbero di una costante manutenzione e che si prestano molto più facilmente ad atti di vandalismo. Con questo intervento l’area “Amico cane” verrà ampliata dagli attuali 300 mq ai previsti 1.100 mq interessando l’intera superficie dell’aiuola, consentendo agli animali domestici di fruire di un’adeguata area verde molto piantumata in cui potersi muovere e correre liberamente.

Il secondo intervento prevede invece la creazione di una nuova area “Amico cane” in via Pianzola (Campo Cinque). Un’iniziativa nata per accogliere le richieste dei cittadini di avere un’area cani anche in questa zona della città. E’ stato qui individuato uno spazio che potesse soddisfare le esigenze di un maggior numero di persone, di dimensioni appropriate per l’utilizzo anche da parte di cani di taglie non proprio modeste. Questo si aggiunge alle aree già presenti al “Parco della Repubblica” (Fossa Viscontea), nel parco in Via Puecher, e nel “Parco dei Bersaglieri” in Via Galilei.

L’importo totale dei lavori per i due interventi è di 15.200 euro.