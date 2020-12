Investirono 67enne in zona Porta Romana, due agenti della Polizia Locale indagati

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 dicembre 2020 – Lo scorso due ottobre, un donna di 67 anni, mentre transitava in via Vasari, fu investita da una vettura, riportando serie ferite, con una prognosi di 30 giorni. A distanza di un mese, le indagini sulla dinamica dell’incidente, sarebbe emersa l’amara verità.

Ad investire la donna sarebbero stati due agenti della Polizia Locale, i quali, dopo avere evitato l’arresto presentandosi entro le 24 ore dalla fuga, sono ora indagati con l’accusa di omissione di soccorso e lesioni personali, e con l’aggravante di omissione d’atti d’ufficio per la loro qualifica di pubblici ufficiali. Secondo quanto riporta l’articolo di Libero, si tratta di due vigili con 20 anni di esperienza, in servizio al Comando di via Oglio e con compiti di Annonaria.