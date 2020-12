Con #Chiaroscuro la prevenzione delle dipendenze per studenti e famiglie si fa online in Lombardia

Continua con il sostegno di Fondazione Banca del Monte di Lombardia il progetto WeFree di San Patrignano: nuova modalità a distanza per sensibilizzare sui rischi dell’uso di sostanze

(mi-lorenteggio.com) 1 dicembre 2020. La prevenzione delle dipendenze non si ferma. Continua online il progetto WeFree di San Patrignano iniziato in febbraio grazie al sostegno della Fondazione Banca del Monte di Lombardia, da tempo attenta al tema della prevenzione, per sensibilizzare i giovani e aprire un dibattito sui rischi connessi all’uso di sostanze. Interrotte nella prima fase della pandemia, le molteplici attività di WeFree rivolte agli studenti, ai docenti e alle famiglie sono state riprogrammate in modalità a distanza attraverso incontri online e il documentario “#Chiaroscuro, un reportage sulla fatica di crescere”.

Il nuovo strumento realizzato da San Patrignano per prevenire le dipendenze e dare continuità a WeFree anche in tempo di Covid è un vero e proprio prodotto cinematografico in cui tre ragazzi che hanno svolto il percorso di recupero in comunità e oggi si sono reinseriti, Carolina, Melita e Federico, raccontano la loro storia, i loro errori, la fatica di rialzarsi e la gioia per una vita ritrovata. Compagno di viaggio l’attore Francesco Apolloni, filo conduttore fra i loro racconti.

Primo appuntamento giovedì 3 dicembre al liceo Modigliani di Giussano (MB), dove 250 studenti saranno connessi per seguire #Chiaroscuro e partecipare al dibattito online con la stessa Carolina, moderato dalla giornalista Angela Iantosca. Si replica sabato 12, con altri 230 ragazzi collegati, che dopo la visione del documentario potranno interagire con Federico, pronto a rispondere alle loro domande.

Martedì 15 un “Sanpa Day” per 400 studenti dedicato alla prevenzione all’istituto Meroni di Lissone (MB). In programma #Chiaroscuro, il dibattito con la partecipazione di Carolina e due incontri online con ragazzi che hanno terminato il percorso di recupero a San Patrignano e porteranno la loro testimonianza con semplicità e schiettezza, raccontando le loro storie personali, come siano arrivati alla tossicodipendenza e come abbiano ripreso in mano la propria vita in comunità.

#Chiaroscuro è uno strumento di prevenzione che ha l’aspirazione di essere trasversale, con l’obiettivo di raggiungere in primis il mondo adolescente, ma anche di essere fruibile da docenti, genitori ed educatori. Per questo la sera di mercoledì 16 si terrà un appuntamento online in collaborazione con Anglad Prealpina (l’associazione che opera sul territorio lombardo a sostegno di famiglie e ragazzi in difficoltà), dedicato ai genitori delle associazioni connesse a San Patrignano e aperto ai docenti, ai dirigenti scolastici e alle istituzioni per illustrare le attività di prevenzione online.

“Fino ad oggi abbiamo sempre incontrato gli studenti nelle loro città, circa 50mila ogni anno – spiega Patrizia Russi, responsabile del progetto WeFree –, con format come workshop teatrali e dibattiti nelle scuole, oltre a farli venire in visita a San Patrignano. Ora, a causa della pandemia, abbiamo trasferito sullo schermo la nostra modalità “peer to peer” di fare prevenzione. E’ nato così #Chiaroscuro, reportage che parla sì di droga e di dipendenza, ma anche delle luci e ombre che si nascondono negli adolescenti, della fatica di compiere le scelte che inesorabilmente si pongono loro davanti crescendo, ma anche delle loro meravigliose potenzialità”

“Sono certa che gli studenti si ritroveranno almeno in parte nei racconti dei nostri ragazzi, storie che parlano di bullismo, di rapporti familiari difficili, di fatica ad integrarsi e a farsi accettare, e saranno chiamati ad una riflessione sulle proprie scelte – aggiunge Silvia Mengoli, responsabile del progetto WeFree –. La speranza è che le loro storie possano essere uno spunto di riflessione per tutti gli studenti e che da queste possa nascere un confronto costruttivo”.

V.A.