Buccinasco. Bando pubblico per tamponi rapidi e molecolari

Indetta una manifestazione di interesse per la somministrazione di test per la cittadinanza da effettuare presso i parcheggi pubblici in via Lazio e via Friuli. Potranno partecipare al bando le aziende autorizzate ad eseguire i tamponi in modalità drive-in, applicando prezzi calmierati per i cittadini di Buccinasco

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 3 dicembre 2020). Per far fronte all’emergenza sanitaria

e supportare i cittadini di Buccinasco che hanno la necessità di effettuare tamponi

rapidi o molecolari, l’Amministrazione comunale ha deciso di mettere a disposizione gratuitamente aree pubbliche – i parcheggi di via Lazio e via Friuli – per lo svolgimento dell’attività di somministrazione di tamponi in modalità drive-in e pubblicando una manifestazione di interesse per individuare un’ azienda che possa svolgere tale attività, ad un prezzo calmierato per la popolazione residente.

La manifestazione d’interesse è pubblicata sul sito internet comunale.

Possono presentare istanza esclusivamente laboratori/strutture private (operatori economici) regolarmente autorizzati all’esercizio dell’attività diagnostica, accreditate da ATS e abilitate a effettuare test antigenici rapidi e molecolari per Covid 19.

Tra gli obblighi dell’operatore, oltre all’allestimento e cura a proprie spese della struttura e impiantistica necessaria, all’assistenza medica e infermieristica e alla sorveglianza dell’area, anche l’applicazione di prezzi calmierati per i cittadini residenti a Buccinasco

(per un importo massimo di 30 euro per i test rapidi e 63 euro per i test molecolari), mentre non sono previsti vincoli per cittadini non residenti.

“Fin dall’inizio della pandemia – spiega il sindaco Rino Pruiti – la nostra Amministrazione ha cercato di mettere in atto tutte le misure possibili per contenere il virus, anche attivando eventuali collaborazioni con privati in modo da far fronte all’emergenza sanitaria. Proprio per questo abbiamo acquistato mascherine lavabili, le abbiamo regalate ai cittadini fragili e over 65 e le nostre Farmacie le hanno vendute a costi limitati quando le mascherine non si trovavano. Ultimamente invece abbiamo messo a disposizione di ATS e dei medici di base le nostre strutture per i vaccini antinfluenzali.

Con questo nuovo bando, speriamo di poter assicurare ai cittadini anche tamponi rapidi e molecolari: tutti noi sappiamo quanto sia difficile oggi fare un tampone presso le strutture ospedaliere tramite Ats, ci rivolgiamo quindi a laboratori privati chiedendo di agevolare i nostri cittadini con un prezzo calmierato. Noi mettiamo lo spazio che, tra l’altro, sarà a disposizione di tutto il territorio”.

V.A.