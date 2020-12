Cesano Boscone. Vaccino antinfluenzale gratuito per bambini da 2 a 10 anni

(mi-lorenteggio.com) Il Comune di Cesano Boscone in collaborazione con ASST Rhodense, ha messo a disposizione la palestra di via Vespucci 5 per la somministrazione, nella mattinata di venerdì 4 dicembre 2020, dei vaccini antinfluenzali gratuiti per i bambini dai 24 mesi ai 10 anni.

È necessario prenotare contattando ASST Rhodense ai numeri 02.994.301.212 – 02.994.301.313, dalle ore 9 alle 12.30.

Non occorre alcuna impegnativa del pediatra.

Anche a Milano città è in corso la vaccinazione per bambini.

