Corsico. Riaperto il sottopassaggio di Viale Liberazione, chiuso dopo incidente tir

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 3 dicembre 2020 – Nel pomeriggio di oggi, il sottopasso sotto al ponte di Viale Liberazione, nel tratto della via Matteotti compreso tra via Bozzi e i parcheggi dell’ex area Stella, è stato riaperto al traffico, dopo i lavori per la sistemazione, che si sono stati ultimati.

Ma, perchè era chiuso?

Il sottopasso era chiuso dalla notte del 15 aprile scorso, quando intorno alle ore 3.00 del mattino, il conducente di un tir, di 43 anni, perse il controllo del mezzo finendo contro i muri portanti, danneggiandoli. Soccorso dai Vigili del Fuoco, dai Carabinieri e da un’ambulanza, l’autista fu portato in codice rosso al Niguarda.

V. A.