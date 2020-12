Rho. L’Amministrazione non lascia sole le associazioni sportive: messi a disposizione 50mila euro di contributi

Penalizzate fortemente dalle misure di contenimento della pandemia Covid 19, sarà riconosciuto un supporto per la ripresa delle attività.

(mi-lorenteggio.com) Rho, 3 dicembre 2020. Un contributo di 500 euro per associazione sportiva oltre a un ulteriore contributo di 5 euro per tesserati minorenni, in caso di squadre iscritte ai campionati giovanili, e atleti disabili per un valore complessivo di 50mila euro: questo è l’aiuto deciso dall’Amministrazione comunale alla ripresa delle attività delle associazioni sportive operanti sul territorio comunale .

“Il periodo di emergenza epidemiologica e la necessità di garantire misure organizzative maggiormente onerose hanno messo in ginocchio le nostre associazioni e società sportive. E’ a rischio la tenuta di tanti servizi sportivi, con particolare riferimento a quelli assicurati dai privati, con un forte impatto sulla vita quotidiana delle famiglie e sulla crescita dei bambini e ragazzi – afferma l’Assessore allo Sport Andrea Orlandi -. Come Amministrazione siamo vicino a tutte loro con un atto concreto per tutelare questo grandissimo valore che rappresentano per la comunità, per gli appassionati di sport, ma soprattutto per i più giovani e i disabili che traggono dallo sport un’esperienza di vita per crescere e per aumentare il senso di inclusività”.

Di seguito i criteri di assegnazione e ammontare del contributo economico:

• Associazioni Sportive operanti nel territorio del Comune di Rho, iscritte al registro comunale delle Associazioni e affiliate a Federazioni o a Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dai CRAL con un settore giovanile non inferiore al 60% del totale degli iscritti (per settore giovanile si intendono gli iscritti fino a 18 anni di età e registrati sui tabulati vidimati dalle federazioni o enti di promozione sportiva a cui le associazioni aderiscono):

• € 500,00 per ciascuna Associazione;

In aggiunta al contributo di cui sopra:

a. Associazioni Sportive con squadre iscritte ai campionati giovanili: iscritti e tesserati inferiori ai 18 anni alla data del 31.10.2020: quota per ogni iscritto € 5,00;

b. Associazioni Sportive con iscritti e tesserati disabili ai sensi delle disposizioni vigenti: quota per ogni atleta disabile iscritto € 5,00.

Le associazioni riceveranno la modulistica e le tempistiche per ottenere il contributo direttamente dall’Ufficio Sport.

V.A.