Coronavirus. Natale e Capodanno, il Premier Conte firma il Dpcm del 3 dicembre 2020: ECCO IL TESTO UFFICIALE INTEGRALE

(mi-lorenteggio.com) Roma, 3 dicembre 2020 – Mentre le opposizioni manifestavano in Parlamento, il Premier Conte ha fatto una conferenza stampa, nel corso della quale ha spiegato l’ultimo Decreto sull’emergenza Coronavirus. Decreto molto atteso sia dai cittadini che dagli imprenditori in quanto riguarda su come comportarsi durante il prossimo periodo che comprende il periodo natalizio con tutte le ricorrenze. Atteso anche nel settore del turismo in tutta Italia e anche dai numerosi cittadini per capire come comportarsi da qui al 6 gennaio.

Ecco il testo integrale del nuovo decreto: clicca qui