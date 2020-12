Luminarie natalizie a Buccinasco

Nei prossimi giorni si accenderanno le luci natalizie in alcuni punti strategici della

città. Attenzione, domenica 6 dicembre, per consentire le installazioni sarà deviato il

percorso della linea di autobus ATM 321 con spostamenti delle fermate in via Emilia

e via della Resistenza

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco (4 dicembre2020) – Anche quest’anno l’Amministrazione comunale di Buccinasco ha deciso di illuminare alcuni punti strategici della città con le luminarie natalizie durante il periodo delle festività. Un modo, dal valore simbolico, percolorare di luci il territorio comunale e non ri

nunciare all’atmosfera natalizia e portare un po’ di serenità in questo Natale così diverso e difficile

per tutta la comunità.

Nei prossimi giorni saranno decorate alcune rotonde (via Vittorio Emanuele/via Emilia, via Emilia/

via della Resistenza, rotonda piscina Azzurra) e strutture, come il Palazzo Comunale e la Chiesa di

piazza San Biagio. Nei pressi della Biblioteca comunale è previsto invece l’addobbo di un albero.

ATTENZIONE! Per consentire gli interventi domenica 6 dicembre sono previste deviazioni in en

trambe le direzioni della linea ATM 321. La deviazione è necessaria per consentire l’esecuzione dei

lavori di installazione presso la rotatoria tra le vie Emilia e della Resistenza.

Direzione da Assago Forum M2 a Milano Bisceglie M1: percorso regolare fino a

via Lomellina dove, anziché svoltare a sinistra in via Emilia, gli autobus proseguiranno diritto in

viale Lombardia, a sinistra in via Don Minzoni, via Lario, percorso regolare.

Direzione da Milano Bisceglie M1 a Assago Forum M2 : percorso regolare fino a via Lario dove,

anziché svoltare a destra in via della Resistenza, proseguiranno diritto in via Don Minzoni, a destra in

viale Lombardia, via Lomellina, percorso regolare.

Pertanto verranno soppresse tutte le fermate della linea 321 presenti in via Emilia e in via della Resistenza e verranno utilizzate le fermate della linea 351 presenti in viale Lombardia e via Don Minzoni.

V.A.