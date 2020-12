Milano. Incidenti: 46enne investita in Bande Nere, 25enne in via Accademia

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 dicembre 2020 – Stamane, alle ore 7.22, le ambulanze del 118 hanno soccorso due donne che sono rimaste investite. Il primo incidente è avvenuto il piazza Bande Nere, dove una donna di 46 anni è stata investita mentre attraversava. Soccorsa è stata trasportata in codice verde all’ospedale San Carlo di Milano.

In via Accademia, all’incrocio con via Porpora, in zona Loreto, una 25enne è stata trasportata in codice verde alla Clinica Città Studi, dopo esser stata investita da un veicolo.

V. A.