Milano Q.re Olmi, sorpreso con droga, petardi, “cipolle”: in manette pusher 19enne

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 dicembre 2020 – Mercoledì scorso gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Lorenteggio hanno arrestato un cittadino italiano di 19 anni per spaccio di droga e lo hanno anche indagato per fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti.

I poliziotti, in via degli Ontani, hanno individuato le cantine di uno stabile dove si svolgeva un’attività di spaccio; sono entrati all’interno della cantina e hanno trovato un ragazzo di 19 anni in possesso di diversi quantitativi di hashish e cocaina.

Oltre alla droga, nel seminterrato gli agenti hanno trovato 431 ordigni pirotecnici contenenti un totale di 35 kg di polvere nera, finalizzati alla vendita in vista del capodanno.

Tra i vari articoli esplosivi sono stati sequestrati 31 ordigni artigianali di tipo “micidiali” (nel gergo “cipolle”) e 189 “cipollotti” oltre a bombe da mortaio sferiche, petardi e razzi.

Redazione