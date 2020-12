Seregno. Due pensionati sorpresi a spacciare a Cesano, in cantina anche un ordigno

(mi-lorenteggio.com) Seregno, 4 dicembre 2020 – Ieri, intorno alle ore 12.00, a Cesano Maderno, due pensionati sono stati sorpresi a cedere dosi di cocaina, in via Monte Rosa.

Nella successiva perquisizione domiciliare, fatta anche con l’ausilio dell’unità cinofila di Casatenovo, i Carabinieri hanno trovato a casa di uno dei due, undici grammi di cocaina suddivisi in dosi, mentre nella cantina dell’altro hanno trovato una bomba artigianale di quasi mezzo chilo, per la quale sono stati fatti intervenire gli artificieri, che l’hanno portata nella cava di Carate per farla brillare. Inoltre, grazie alle immagini dell’impianto di video sorveglianza di uno dei due uomini, i Carabinieri hanno provato il sodalizio tra i due dell’attività dello spaccio. Così, entrambi sono stati arrestati e portati nel carcere di Monza.