Dalla Terrasanta un messaggio di speranza a “Suonate le campane”

Il live in onda domenica 6 dicembre sul web ospiterà don Pisoni e la giornalista Alessandra Buzzetti, corrispondente da Gerusalemme. Qui il patriarca mons. Pizzaballa ha detto che la pandemia del Covid19 ha provocato un effetto nella chiesa cattolica: “Sta già emergendo una nuova generazione di cristiani”

(mi-lorenteggio.com) Gerusalemme, 5 dicembre 2020. “Che lo si voglia o meno, la Chiesa cambierà. La nuova generazione ha nuove aspettative dalla Chiesa e la Chiesa è la comunità. La comunità sarà diversa, sia nei suoi numeri sia nelle sue attese”: monsignor Pierbattista Pizzaballa, amministratore apostolico del Patriarcato Latino di Gerusalemme, ha lanciato un messaggio dalla Terrasanta. Perché, ha proseguito: “I cambiamenti avvengono di necessità. Spetta ai pastori accompagnare questi cambiamenti, così come aiutare i fedeli a vivere la situazione attuale senza frustrazione”.

Sarà Alessandra Buzzetti, corrispondente per TV2000 da Gerusalemme, a raccontare, domenica 6 dicembre alle 21.15, come la speranza possa nascere da quei luoghi. L’occasione è la diretta web di “Suonate le campane”, l’iniziativa ideata nei mesi scorsi da un gruppo di amici, tutti decisi a non perdere di vista il bello e il buono che danno gusto alla vita. E il nome della loro iniziativa riprende un appello lanciato da monsignor Delpini, arcivescovo di Milano, che nel marzo scorso, di fronte all’epidemia dovuta al coronavirus, sottolineò in un videomessaggio che “non abbiamo il modo di risolvere” il problema, “ma abbiamo la possibilità di usarlo bene”. Esortando le persone a fare qualcosa di buono per gli altri e a non cedere alla noia.

Il secondo ospite della puntata sarà il sacerdote milanese don Ambrogio Pisoni, che, quando era ricoverato in ospedale per il Covid19, ha ideato un podcast. Un messaggio vocale quotidiano di due minuti, in cui raccoglie una piccola testimonianza di speranza e che sta facendo il giro del mondo. È tradotto anche in arabo ed ebraico.

Condurranno il live Walter Muto e Fulvio Matone ideatori dell’iniziativa, insieme a Francesco Lorenzi e con il contributo tecnico di Giovanni Assandri.

Non mancheranno le sorprese musicali, con due canzoni di Claudio Chieffo. Ci sarà anche la possibilità di rivolgere domande in diretta agli ospiti, seguendo il live su Facebook o su YouTube.

Prossimo appuntamento il 23 dicembre con “In questa notte splendida – digital edition”, una versione on line in diretta, con contributi registrati, di canti di Natale da cori e solisti di diversi territori.

Con l’iniziativa “Suonate le campane” vengono anche raccolti dei fondi, di cui metà andranno alla Caritas e l’altra a operatori di musica e spettacolo pesantemente colpiti dalla pandemia.

V.A.