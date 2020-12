Incidente mortale in Tangenziale Ovest a Rozzano; schianto sulla Tangenziale Est: 6 feriti

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 dicembre 2020 – Mente il maltempo imperversa con forti piogge la giornata di oggi, causando disagi e pericoli al traffico, questa sera intorno alle ore 20.00 lungo la Tangenziale Ovest, in direzione nord, tra le uscite di Rozzano e quella dalla SS 35 – Pavia, è avvenuto un grave incidente, in cui sono rimaste ferite in modo grave cinque persone, tra le quali tre bambini, ed è deceduta la madre.

L’incidente lungo la Tangenziale Ovest

Intorno alle ore 22.00, i soccorritori del 118, i Vigili del Fuoco e la Polstrada sono accorsi tra lungo la Tangenziale Est, in direzione Sud, tra gli svincoli di Cascina Gobba e Lambrate per soccorre sei persone, rimaste ferite in un incidente tra auto. Due i feriti in codice giallo e due in codice verde.

V. A.