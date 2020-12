Cesano Boscone. Inaugurazione nuova della Caritas/Azione Cattolica e Carro della Bontà

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 6 dicembre 2020 – Nonostante la pandemia, che limita tanti e tradizionali appuntamenti tipici di questo periodo, in settimana sono attesi questi importanti eventi:

MARTEDÌ 8 DICEMBRE – Inaugurazione nuova della Caritas/Azione Cattolica in Via Nazario Sauro, 8 – Cesano Boscone, dove un tempo ci fu una delle prime radio locali, Radio Studio 8.

 Ore 16.00: Accoglienza soci e volontari – attività: “Accanto a te” collegamento web dalle zone pastorali

 Ore 17.00: Inaugurazione nuova sede

 Ore 18.00: Chiesa di San Giovanni Battista: S. Messa celebrata da Mons. Franco Agnesi

 Ore 20.32: KAIRE con l’Arcivescovo Mario, (Tre minuti di preghiera con l’Arcivescovo ogni giorno alle ore 20,32 collegandosi sul sito www.chiesadimilano.it, Chiesa TV

(canale 195), Radio Mater, Radio Marconi a seguire “Note di speranza” – canale 195 chiesa TV (tra musica, testimonianze e gesti di solidarietà)

CARRO DELLA BONTA’

Domenica 13 dicembre dalle ore 12 in poi per i quartieri Tessera – Giardino – Lavagna passerà il

CARRO DELLA BONTÀ

Sì raccolgono cibi in scatola, passata di pomodoro, olio, cotechino, lenticchie, polenta, pandoro, panettone, riso, biscotti, zucchero e caffè che verranno donati dalle Caritas e dall’iniziativa “Spesa sospesa” alle famiglie bisognose delle nostre parrocchie

V. A.