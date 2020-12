Incidente a Sesto San Giovanni, 60enne deceduto dopo esser stato investito

(mi-lorenteggio.com) Sesto San Giovanni, 6 dicembre 2020 – Questa sera, intorno alle ore 18.15, in via Achille Grandi, all’altezza del civico 11, un uomo di 60 anni è deceduto sul colpo a cause delle gravi ferite riportate dopo essere stato investito da un veicolo. Inutili i soccorsi del 118, intervenuto, con un’automedica e un’ambulanza. Sul posto è giunta anche la Polizia Locale di Sesto San Giovanni, che ha compiuto tutti i rilievi.

Numerosi, gli investimenti a Milano città nelle ultime 48 ore