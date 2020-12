Milano. Pusher arrestato: spacciava presso gli stabili di via Fulvio Testi noti come “Case Bianche”

Uno spacciatore è stato arrestato in flagranza di reato venerdì sera dalla Polizia di Stato, con la collaborazione del settore Sicurezza di Aler Milano nel complesso di viale Fulvio Testi 304/306, a Milano.

Le indagini del Commissariato Greco Turro hanno portato i poliziotti presso gli stabili di via Fulvio Testi noti come “Case Bianche”, dove hanno individuato un viavai continuo di persone che sostavano pochi minuti nei pressi di uno stesso civico condominiale, per poi allontanarsi in modo sospetto.

Dopo aver fermato 3 persone, susseguitesi nell’acquisto di #stupefacenti e trovati in possesso di un totale di 3 dosi di cocaina, hanno raggiunto il luogo degli scambi e, attraverso uno spioncino, hanno infine assistito all’ennesimo momento di spaccio, bloccando il quarto acquirente con una dose di cocaina e un’altra di #hashish, nonché lo spacciatore.

La perquisizione dell’appartamento del pusher ha portato all’ulteriore sequestro di 13 involucri contenenti cocaina e la somma di 40 euro in contanti, provento dello spaccio. Il 45enne italiano è stato così arrestato.

Gli investigatori di Greco-Turro hanno appurato che l’uomo fosse diventato punto di riferimento dello spaccio di zona, e che ai consumatori di stupefacenti bastava mandare un messaggio ad un numero di cellulare con la scritta “ciao”, se l’interlocutore rispondeva questo era il segnale che avesse a disposizione droga da vendere.

A commentare la notizia è l’assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e disabilità Stefano Bolognini, che afferma: “Esprimo grande soddisfazione per il costante lavoro delle Forze dell’Ordine, con la collaborazione attiva degli ispettori di Aler Milano. Ringrazio tutti per il loro impegno quotidiano. Arresti, sgomberi, sequestri di materiale: la collaborazione tra Forze dell’Ordine e Aler Milano nella lotta contro l’illegalità nei quartieri popolari prosegue e, anzi, vogliamo rinforzarla ancora di più”.

“Legalità – prosegue l’assessore regionale – e progetti di riqualificazione e rigenerazione: continuiamo a percorrere questa strada con grande impegno e attenzione, anche perché i primi a chiedercelo sono proprio gli inquilini per bene che vogliono vivere serenamente il proprio quartiere”.

“Ringrazio la Polizia di Stato del Commissariato Greco-Turro e gli ispettori di Aler per l’ottimo lavoro svolto alle ‘Case Bianche’ dove è stato arrestato un pusher di 45 anni”.

Lo dichiara l’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato in merito all’arresto.

“Questo arresto – prosegue l’assessore – conferma l’ottimo lavoro svolto dalla Polizia di Stato insieme agli ispettori Aler. Una sinergia efficace sia per la lotta all’abusivismo sul patrimonio di 70 mila alloggi Aler tra Milano e provincia, grazie all’impegno del Prefetto e del Questore, sia per contrastare gli altri tipi di reato. Va indubbiamente incentivata per interventi a tutto tondo nei quartieri Aler”.

“È chiaro che ogni situazione di irregolarità e di abusivismo deve essere contrastata alla radice. Altrimenti – conclude De Corato – lascia spazio ad altri reati, come appunto lo spaccio di sostanze stupefacenti, la ricettazione e altri fenomeni simili, che affliggono i quartieri popolari di Milano”