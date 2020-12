BAREGGIO. NUOVE MISURE A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 8 dicembre 2020 – L’Amministrazione comunale guidata da Linda Colombo non lascia indietro nessuno. Dopo i provvedimenti a favore delle famiglie in difficoltà, delle imprese e degli studenti, è ora la volta delle associazioni sportive.

Vista l’emergenza Covid, che ha pesantemente condizionato le loro attività per quasi tutto l’anno, la Giunta ha deciso di ESONERARE tutte le associazioni sportive dal pagamento di quanto dovuto al Comune per l’utilizzo di palestre e strutture comunali per tutto il 2020. Il provvedimento riguarda anche la Bocciofila e Play2Play ASD (gestore del centro sportivo Facchetti) che non pagheranno il canone previsto nelle rispettive convenzioni.

Inoltre, è stato stabilito di RIMBORSARE per intero le spese sostenute dalle associazioni per la sanificazione delle strutture al termine dell’utilizzo.

“Abbiamo voluto recepire il disagio e le difficoltà delle associazioni sportive del territorio, nonché dei gestori dei centri sportivi, derivanti dal particolare momento di emergenza sanitaria nazionale per il Covid – ha spiegato l’assessore allo Sport Mimmo Bonomo -. Un concreto segnale di vicinanza verso il mondo dell’associazionismo, che è il cuore pulsante del nostro paese e che ci auguriamo possa riprendere presto a “battere” come in passato”.