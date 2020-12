Powervolley Milano abbatte Kamnik e vola ai quarti di finale

La gara secca valida per gli ottavi di CEV Challenge Cup è chiusa in 3 set dai padroni di casa.

MILANO – L’Allianz Powervolley inizia senza intoppi la propria corsa europea nella CEV Challenge Cup edizione 2020-2021. La gara valida per gli ottavi di finale della competizione, andata in scena all’Allianz Cloud all’interno della bolla organizzata dalla società meneghina, ha visto Milano imporre in tre set (25-19, 25-18, 25-15) il ko agli avversari del Calcit Volley Kamink. I padroni di casa staccano così il pass per i quarti di finale, che si giocheranno domani, sempre all’Allianz Cloud, contro i rumeni della Dinamo Bucuresti, che hanno inflitto un secco 3-0 ai bulgari del Mark Union Ivkoni Dupnitsa.

Il match europeo contro gli sloveni riconsegna immediatamente la vittoria a Milano, che riscatta la sconfitta al tie break di venerdì con Monza in campionato. Dall’altro lato della medaglia però coach Piazza deve fare i conti con le assenze dell’ultimo minuto, proponendo in partenza una formazione rivoluzionata con la diagonale di posto 2 composta da Sbertoli e Mosca, Maar e Basic schiacciatori in posto 4, Kozamernik e Piano al centro con Pesaresi libero. Inizio gara di ambientamento per il nuovo modulo di Piazza: i padroni di casa più volte provano la fuga con il +4 nella fase centrale (16-12), ma gli sloveni non mollano portandosi sul 19-18: lì arriva lo sprint meneghino guidato dal turno in battuta di Kozamernik per il 25-19 del primo set. Nella frazione successiva è Stephen Maar a trascinare la squadra con i suoi 8 punti e, sull’errore in attacco di Kamnik, Milano si porta sul 2-0 (25-18). Non c’è storia invece nell’ultimo parziale, con il dominio dell’Allianz Powervolley che chiude per il definitivo 25-15.

Partita che non ha vissuto di grandi emozioni e che è stata gestita dalla formazione meneghina che ha trovato in Maar il principale terminale offensivo della squadra. Per il canadese 22 punti, frutto di 15 attacchi (58%), 5 muri e 2 ace. Buon apporto anche per il francese Basic (9) con Sbertoli bravo a sollecitare tutti gli elementi in particolar modo il gioco al centro con Kozamernik e Piano che mettono rispettivamente a reperto 9 e 7 punti. A fine gara le parole del vice allenatore Marco Camperi fotografano il match: «Siamo sempre pronti con tutto lo staff ad essere pronti a gestire le emergenze ed anche oggi lo abbiamo fatto. La squadra ha dimostrato di avere una grande disponibilità ed oggi i ragazzi sono entrati in campo molto concentrati ed attenti, sapendo che l’incontro avrebbe potuto nascondere delle insidie. Oggi direi che abbiamo provato una formazione mai allenata: domani sicuramente potremmo migliorare ancora su alcuni aspetti».

VIDEO INTERVISTA CAMPERI: https://www.youtube.com/watch?v=n9NzUxthrho

TABELLINO

ALLIANZ POWERVOLLEY MILANO – CALCIT VOLLEY KAMNIK: 3-0 (25-19, 25-18, 25-15)

Allianz Powervolley Milano: Basic 9, Kozamernik 9, Daldello 0, Sbertoli 1, Maar 22, Piano 7, Mosca 4, Urnaut 0, Pesaresi (L). N.e.: Staforini, Meschiari. All. Roberto Piazza.

Calcit Volley Kamnik: Koz 2, Hribar (L), Bregar 2, Puric 5, Kosmina 8, Gasparini 7, Hebda 4, Brulec 1, Beravs 0, Stalekar 7. N.e.: Kolbucar, Jeroncic, Plot (L), Mujanovic. All. Jeroncic.

NOTE

Durata set: 24’, 24’, 22’. Durata totale: 1h e 10’.

Allianz Powervolley Milano: battute vincenti 5, battute sbagliate 6, muri 9, attacco 48%, 74% (37% perfette) in ricezione.

Calcit Volley Kamnik: battute vincenti 0, battute sbagliate 15, muri 8, attacco 36%, 53% (38% perfette) in ricezione.

Arbitri: Knaepkens – Bernaola

Impianto: Allianz Cloud di Milano