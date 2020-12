Usmate Velate. In arrivo il numero natalizio del Notiziario Comunale

(mi-lorenteggio.com) Usmate Velate, 8 dicembre 2020 – Uno speciale sui lavori pubblici effettuati a cavallo fra il periodo estivo e quello invernale, un focus su Scuola, Sport e Bilancio, oltre al consueto spazio dedicato a Enti e Associazioni del territorio per raccontare la vivacità – anche in tempo di Coronavirus – del Comune di Usmate Velate. Ad accompagnare tutti i contenuti, un rinnovato invito al senso di responsabilità e ad adottare comportamenti che tutelino la salute personale e quella della collettività.

Entrerà in distribuzione a metà del mese di dicembre e verrà consegnato entro le vacanze di Natale il nuovo numero del Notiziario Comunale di Usmate Velate, il secondo di questo 2020, arricchito da una grafica e da una impaginazione che hanno permesso di sviluppare le tematiche legate all’emergenza Covid-19 a quelle correlate alla programmazione amministrativa.

Come avvenuto per il numero estivo, anche in questo caso il Comune ha previsto la distribuzione porta a porta a tutte le famiglie residenti di una copia cartacea. La distribuzione sarà effettuata dai volontari della Protezione Civile su incarico diretto del Comune; chi non dovesse riceverla, potrà rivolgersi presso l’Urp – Ufficio Relazioni col Pubblico per ritirarla.

L’innovazione tecnologia offrirà però a tutti di sfogliare, semplicemente sul proprio smartphone e magari anche dalle località balneari, il Notiziario Comunale: come sempre, il file sarà sfogliabile e scaricabile direttamente sul sito Internet del Comune al link https://www.halleyweb.com/c108044/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/468

L’edizione del Notiziario racconterà come il Comune ha continuato ad affrontare l’emergenza sanitaria, mettendo in atto azioni (fra queste l’organizzazione del punto tamponi al Centro sportivo di via Luini, cui è riservata la copertina del Notiziario) ed opere che hanno consentito in autunno la ripresa in sicurezza di alcune attività, poi inevitabilmente arrestatesi a causa della crescita della curva pandemica. Al tempo stesso, ampio spazio sarà riservato alle associazioni, ai volontari e ai gruppi di persone che con generosità disinteressata hanno messo in atto iniziative a vantaggio dell’intera collettività.

Saranno raccontati anche storie di vita del territorio relativi a questo periodo con una particolare attenzione ai ragazzi e ai bambini.

“Il Notiziario Comunale in uscita prima del periodo delle festività natalizie è l’occasione per fare il punto su quanto è stato fatto nel corso del 2020, un’annata inevitabilmente segnata a livello amministrativo dalla gestione della pandemia – afferma Lisa Mandelli, sindaco di Usmate Velate -. All’interno però abbiamo voluto affiancare alla gestione dell’emergenza anche l’attenzione alla pianificazione delle azioni a vantaggio del territorio. Un modo, questo, che ci ha permesso anche in tempi di forte criticità sanitaria e sociale di far percepire il nostro Ente vicino alle esigenze della cittadinanza”.