Powervolley Milano vola in semifinale: 3-0 a Bucarest

L’Allianz Powervolley chiude la bolla di Challenge Cup facendo suo il quarto di finale contro i rumeni.

IN SINTESI: Sarà ancora semifinale in Challenge Cup per l’Allianz Powervolley. La formazione di coach Piazza fa suo l’ultimo match della bolla europea organizzata dal team meneghino all’Allianz Cloud, battendo con un secco 3-0 i rumeni della Dinamo Bucaresti. Più cinici e determinati i meneghini che, nonostante le assenze di Patry, Weber ed Ishikawa ed il modulo sperimentale con Urnaut opposto dal primo pallone, hanno sudato più del dovuto ma nel complesso non hanno avuto grossi problemi a fare proprio il match. Prestazione efficace a rete con i 18 punti di Maa, best scorer del match. A fine gara il centrale Mosca esulta per il successo: «Per me in particolare è stata una partita strana perché non ero nel mio ruolo. È andata bene e abbiamo fatto una bella partita alla fine. Adesso aspettiamo le semifinali».

MILANO – L’Allianz Powervolley stacca il pass per la semifinale di CEV Challenge Cup. La conquista dei quarti di finale è passata dalla vittoria della squadra di coach Piazza sui rumeni della Dinamo Bucuresti, sconfitti in tre set. 25-18, 25-22, 25-19 i parziali con cui i padroni di casa si sono imposti nell’ultima gara valida per i quarti di finale che chiude la bolla organizzata dal club meneghino all’Allianz Cloud.

Dopo l’esperimento di Mosca come opposto viste le assenze di Patry, Weber ed Ishikawa, coach Piazza propone un nuovo starting six per la sfida con i rumeni giocando la carta Urnaut, all’esordio dal primo scambio con la maglia di Milano, in diagonale di posto 2 con Sbertoli, Kozamernik e Piano al centro della rete, Basic e Maar in posto 4 e Pesaresi custode della seconda linea. Inizio primo set che vede le due squadre a contatto fino al primo tentativo di solco trovato dall’Allianz Powervolley con il turno a servizio di Sbertoli che porta i ragazzi di coach Piazza sul 16-9. Timido tentativo finale dei rumeni che sul 24-15 recuperano tre punti, ma è l’attacco vincente di Maar a chiudere i conti del primo parziale 25-18. Il secondo set vede l’inserimento di Mosca al posto di Urnaut, con i rumeni che in avvio provano una reazione d’orgoglio piazzando un parziale di 4-0 che li porta sull’8-7. Sul +2 avversario Piazza corre ai ripari, inserendo Urnaut per uno spento Basic, con le due squadre che rimangono a contatto e con Milano che non riesce a staccare la Dinamo. Solo nel finale i meneghini, sfruttando la verve sotto rete di Maar (8 punti nella frazione), trovano l’allungo decisivo chiuso dal muro di Piano per il 25-22. Il terzo ed ultimo set è gestito dai padroni di casa che non corrono particolari rischi e con il punto finale di Mosca trovano il 25-19. La seconda vittoria consecutiva in CEV è arrivata con una prestazione efficace a rete: in particolar modo risalta la perfomance di Maar (best scorer con 18 punti ed il 52% in attacco). Serata di sostanza anche al servizio, con 4 ace, e a muro (5 block vincenti): gli avversari, in difficoltà di fronte alla qualità dell’Allianz Powervolley, hanno provato ad opporre resistenza, come dimostra il secondo set, ma sono poi stati costretti di fatto a lasciare strada al successo meneghino che vale il pass per le semifinali della coppa europea, conquistata per il secondo anno consecutivo.

Al fischio finale il centrale Mosca, in queste due gare opposto, analizza la gara: «Per me in particolare è stata una partita strana perché non ero nel mio ruolo ma mi sono divertito tantissimo, nonostante gli errori che posso aver fatto non avendo esperienza. È andata bene però e abbiamo fatto una bella partita alla fine, nonostante le scivolate n alcuni punti della gara. In alcuni momenti abbiamo dato prova di buona pallavolo ed abbiamo fatto delle azioni molto belle come squadra, nonostante il cambio di ruolo e la formazione atipica. Adesso aspettiamo le semifinali».

TABELLINO

ALLIANZ POWERVOLLEY MILANO – DINAMO BUCURESTI: 3-0 (25-18, 25-22, 25-19)

Allianz Powervolley Milano: Basic 8, Kozamernik 8, Daldello 0, Sbertoli 4, Maar 18, Piano 6, Mosca 3, Urnaut 7, Pesaresi (L). N.e.: Staforini, Meschiari. All. Roberto Piazza.

Dinamo Bucuresti: Gomes 0, Mihalcea 7, Canuto 6, Cuk 7, Soares Ribeiro 1, Cherbeleata 11, Leite Costa 9, Maires (L). N.e.: Manda, Holota, Mocanu, Ionescu. All. Marian Costantin.

NOTE

Durata set: 23’, 27’, 24’. Durata totale: 1h e 14’.

Allianz Powervolley Milano: battute vincenti 4, battute sbagliate 11, muri 5, attacco 50%, 46% (21% perfette) in ricezione.

Dinamo Bucuresti: battute vincenti 1, battute sbagliate 13, muri 4, attacco 42%, 47% (23% perfette) in ricezione.

Arbitri: Bernaolo – Murulo

Impianto: Allianz Cloud di Milano