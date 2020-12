Rozzano. Ancora un investimento in viale Toscana: travolta 40enne

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 9 dicembre 2020 – Dopo l’investimento di 4 giorni fa in viale Toscana, dove una donna di 31 anni rimase ferita, questa sera, intorno alle ore 17.15, una donna di 40 anni, sempre all’altezza con la rotonda di viale Romagna, è stata investita e trasportata all’Humanitas in codice giallo da un’ambulanza della Croce Viola.

Stamane, invece, un motociclista di 55 anni, giunto in via Manzoni, all’altezza del civico 29, ha perso il controllo della sua moto cadendo a terra e finendo all’Humanitas in codice verde.

V. A