(mi-lorenteggio.com) Rozzano / Buccinasco, 11 dicembre 2020 – Due incidenti, nella serata di oggi, oltre a quello avvenuto a Cesano Boscone, dove un 20enne è stato investito mentre era a bordo del monopattino, in cui due donne sono state investite.

A Buccinasco, una donna di 56 anni è stata investita in via degli Aceri ed è stata trasportata in codice verde al San Carlo, a Rozzano, in via Curiel, una donna di 54 anni è stata trasportata in codice verde all’Humanitas di Rozzano.

V. A.