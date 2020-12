13 dicembre: Santa Lucia: adorata anche in Lombardia

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 dicembre 2020 – Come riporta Wikipedia, “Lucia di Siracusa, conosciuta come santa Lucia (Siracusa, 283 – Siracusa, 13 dicembre 304), è stata una martire cristiana di inizio IV secolo durante la grande persecuzione voluta dall’imperatore Diocleziano. È venerata come santa dalla Chiesa cattolica e dalla Chiesa ortodossa che ne onorano la memoria il 13 dicembre. È una delle sette vergini menzionate nel Canone romano e per tradizione è invocata come protettrice della vista a motivo dell’etimologia latina del suo nome (Lux, luce). Le sue spoglie mortali sono custodite nel Santuario di Lucia a Venezia. Il luogo di culto principale è la Chiesa di Santa Lucia al Sepolcro a Siracusa.

In Lombardia e nel Nord Italia è adorata a aPiacenza, Reggio Emilia, Cremona, Lodi, Brescia, Bergamo, Verona e Udine.

Prima del 13 dicembre, come usanza, i bambini sono soliti scrivere a Santa Lucia, che distribuisce do i nella notte tra il 12 e il 13 dicembre, portandoli in groppa al suo asinello. Prima di andare a letto i bambini e le bambine lascino biscotti, vin santo e un po’ di paglia (o della farina gialla) in bella vista, per dare ristoro a Lucia e al suo asinello.

