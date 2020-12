CESANO. IN TANTI ALL’ISTITUTO SACRA FAMIGLIA PER L’ULTIMO SALUTO AL PROF. LUCIO MODERATO

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 12 dicembre 2020 – In tanti in fila da stamattina, dalle ore 10.00 (fino alle ore 15.00) , nella chiesa dell’Istituto Sacra Famiglia, per portare l’ultimo saluto e rendere omaggio al Professor Lucio Moderato, Direttore dei Servizi Innovativi per l’Autismo dell’Istituto Sacra Famiglia, scomparso a causa del Coronavirus,

La Polizia Locale di Cesano Boscone e la Protezione Civile cesanese in collaborazione con quella di Milano assistono coloro che giungono per l’ultimo saluto anche per garantire loro il rispetto delle distanze e delle norme anti-assembramento.

I funerali si celebreranno lunedì 14 dicembre in Friuli, nella parrocchia di di Santa Lucia a Budoia (PN), alle ore 10.30.

Numerosi i messaggi di cordoglio e stima giunti all’Istituto e molti sui social.

Così lo ricorda l’Assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera “Con grande dolore ho appreso la notizia della scomparsa del prof. Lucio Moderato, Direttore dei Servizi Innovativi per l’autismo della Fondazione Istituto Sacra Famiglia.

Da Lucio ho imparato moltissimo in questi anni. Ho avuto modo di lavorare con lui e conoscerne l’umanità, la professionalità. Il suo slancio verso l’innovazione, anche su un tema così delicato. Mi ha colpito particolarmente il suo approccio nei confronti dell’autismo: non una patologia da curare ma un mondo da scoprire, da studiare con attenzione con la finalità di aiutare le persone affette da autismo ad esprimere le proprie ricchezze e potenzialità. Lucio metteva l’anima in ogni ambito della sua vita. Pochi mesi fa, un’altra sua grande idea aveva preso vita: gli appartamenti didattici “Blu Home” dedicati proprio ai bambini e ragazzi con autismo e alle loro famiglie. Pace e serenità ti accompagnino nel tuo nuovo cammino…buon viaggio Lucio”.

“Una preghiera e un saluto commosso e riconoscente al professor Lucio Moderato che oggi ci ha lasciato.

Voglio riprendere le belle parole della Fondazione Istituto Sacra Famiglia e ringraziare il professor Moderato, per quello che ha fatto per le persone con autismo e per come lo ha fatto, senza risparmiarsi mai.

Per Milano, per la Lombardia, per tutti noi, sarà una grande perdita, ma adesso da lassù ci guiderà con il suo amore per gli altri e la sua straordinaria energia” le parole dell’Assessore Regionale Stefano Bolognini.

Mentre Elio di Elio e le Storie Tese lo ricorda così: “Il covid è maledetto e fa danni gravissimi, incalcolabili.

Ieri mattina si è portato via anche il grande Lucio Moderato, un gigante, generoso, coraggioso, buono, sempre in prima linea, una luce nel buio della disperazione di tanti. Una morte stupida e evitabile, che mi riempie di tristezza. Una tragedia per le migliaia di persone, genitori e figli, che vedevano in lui la possibilità di una vita degna di questo nome grazie alla sua visione lucida e sempre in anticipo sui tempi. Di lui mi restano il fuoco inestinguibile del suo entusiasmo negli incontri a cui partecipavamo insieme; come la recente inaugurazione della “blu home” a Varese, il suo progetto rivoluzionario e unico al mondo; la gioia nei suoi occhi quando sentiva parlare i ragazzi di PizzAut all’apertura della Coop di Monza, il primo supermercato a misura di persona con autismo. Chissà quanti altri progetti avrebbe realizzato. Un esempio di determinazione, tenacia e volontà, lui che aveva sconfitto la sua disabilità e che ora si batteva per quella degli altri, anche di fronte alle sabbie mobili della politica ignorante e incurante. La sua morte è un’ingiustizia enorme, per lui e per noi. Ha scritto bene Gianluca Nicoletti: ”La scomparsa di Moderato assottiglia ancora di più la già esile schiera di persone che in Italia, con competenza e rigore, si occupano concretamente di riprogettare gli schemi vecchi e sorpassati con cui ancora è gestita la neurodiversità in Italia”.

Un abbraccio affettuoso al fratello Paolo, altro raro esemplare di combattente in prima linea.

Ti voglio bene caro amico. Elio”

V. A.