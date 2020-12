LA RICICLERIA AMSA DI PIAZZALE DELLE MILIZIE CHIUDE PER LAVORI DAL 14 AL 20 DICEMBRE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 dicembre 2020 – La ricicleria Amsa di piazzale delle Milizie chiude per lavori da lunedì 14 a domenica 20 dicembre. Nei giorni di chiusura al pubblico saranno effettuati necessari lavori di

manutenzione. La ricicleria riaprirà al pubblico lunedì 21 dicembre.

I cittadini che avessero necessità di liberarsi di rifiuti ingombranti, materiali inerti, elettrici o rifiuti urbani pericolosi potranno recarsi presso altre quattro aree attrezzate a disposizione dei milanesi:

via Pedroni 40/1, via Olgettina 35, via Corelli 37/2 e via Riccardo Lombardi 13 (Muggiano).

Le riciclerie garantiscono il ritiro dei rifiuti dal lunedì al sabato con orario continuato dalle ore 8.00

alle 19.00. Le riciclerie, inoltre, sono aperte anche la domenica dalle ore 8.00 alle 15.00.

Si ricorda che Amsa mette a disposizione dei cittadini il servizio gratuito di rifiuti ingombranti a

domicilio, comodamente prenotabile online sul sito www.amsa.it. Per piccoli rifiuti è operativo il

CAM – Centro Ambientale Mobile, una ricicleria mobile dove i cittadini possono portare rifiuti

elettrici ed elettronici, toner, cartucce per stampanti, contenitori etichettati per materiali pericolosi e

oli vegetali/minerali. Lampade e piccoli rifiuti elettronici possono essere inoltre conferiti nelle

Ecoisole presenti in 8 punti nei diversi municipi di Milano e in alcuni punti vendita delle grande

distribuzione, dove è possibile trovare anche i contenitori per la raccolta degli oli esausti.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito web www.amsa.it, l’applicazione per

smartphone e tablet PULIamo oppure contattare il Numero Verde gratuito 800.332299.

Redazione