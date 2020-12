Milano. Incidente in via Grassi, grave 70enne investita in bici

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 dicembre 2020 – Questa sera, intorno alle ore 17.00, in via Grassi, una donna di 70 anni, mentre era in sella alla sua bicicletta è stata travolta da un veicolo cadendo rovinosamente a terra. Soccorsa dai sanitari del 118 è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Sacco di Milano.

Meno grave, invece, un 35enne, che è stato investito, mentre era in bici, in via Vincenzo Monti, all’altezza del civico 58, che è stato trasportato all’ospedale Fatebenefratelli in codice verde.

V. A.