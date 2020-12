Milano. Oltre 2kg di droga sequestrati tra via Paolo Sarpi e P.zza Gerusalemme: in manette banda di pusher

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 dicembre 2020 – Ieri mattina, al termine di un’articolata e complessa attività di polizia giudiziaria volta al contrasto dello spaccio di droga, la Polizia di Stato di Milano ha eseguito otto provvedimenti restrittivi nei confronti di sette cittadini albanesi e una cittadina marocchina. I provvedimenti, eseguiti nelle province di Milano, Monza, Torino e Cuneo, sono due ordinanze di custodia cautelare in carcere, tre arresti domiciliari e tre obblighi di dimora con divieto di uscire nelle ore notturne.

Nel corso delle indagini del Commissariato Centro è emerso come gli indagati fossero stabilmente dediti allo spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti a Milano, in particolare cocaina, lungo e a ridosso di via Paolo Sarpi, via Cenisio, piazza Gerusalemme e piazzale Costantino Nigra.

Durante tutta l’attività investigativa, durata oltre sei mesi in pieno periodo di emergenza sanitaria Covid-19, i poliziotti del Commissariato Centro hanno raccolto indizi di reità a carico degli indagati con il sequestro di oltre due chili di #hashish e oltre 50 grammi di #cocaina, stupefacente preconfezionato per la diffusione al dettaglio sul territorio milanese.

