Cesano Boscone. Primo giorno di ‘zona gialla’ tra solidarietà, bar, shopping e natura – VIDEO CARRO BONTA’

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 13 dicembre 2020 – Come in tutta la Lombardia e anche in altre regioni, anche Cesano Boscone è tornata in zona gialla e la città sembra già rinata, proprio nel giorno di Santa Lucia.

Nuovi stimoli in ogni cittadino e in ogni famiglia a riprendere tutto verso la normalità, tutti accomunati dalle regole del distanziamento. Tema centrale delle iniziative di tutti, a parte per gli sportivi, il Natale con tutti i suoi valori e simboli.

Nel centro storico, l’albero di Natale del Rione La Corte, con le iniziative correlate, ha animato il centro storico, dove i bar hanno accolto finalmente i cesanesi e i clienti, al bancone o seduti nei loro dehors, riempiendo di vita il Paese.

Per quanto riguarda la solidarietà, bello l’impegno dei giovani degli oratori di San Giustino e Sant’Ireneo, che, nonostante questa prima “giornata di libertà” lo hanno voluto dedicare ai più bisognosi, passando per i palazzi e condomini dei quartieri per raccogliere cibo per i bisognosi.

Altri, invece, vista la temperatura mite, nonostante la nebbia del mattino, hanno preferito fare sport e passeggiate nei parchi cittadini, mentre, i più “atleti” hanno preferito percorrere le campagne e i Navigli.

Non sono mancati quelli che finalmente hanno potuto raggiungere i propri negozi preferiti per fare gli shopping natalizi in tranquillità, non solo nei centri commerciali del territorio, ma, anche, del centro di Milano.

V. A.