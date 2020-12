Famiglia, in Lombardia gli ‘Stati generali’ con ministro Elena Bonetti

STATI GENERALI DELLA FAMIGLIA’, PRESIDENTE FONTANA: È AL CENTRO DELLE SCELTE E DELLE POLITICHE LOMBARDE

ASSESSORE PIANI: ENTRO LA PRIMAVERA UN DOCUMENTO DI SINTESI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 dicembre 2020. Hanno preso avvio oggi, con il primo incontro in streaming, gli ‘Stati Generali’ della famiglia, a cui hanno preso parte, oltre al governatore Attilio Fontana e all’assessore regionale Silvia Piani, il ministro per la Famiglia e le Pari Opportunità Elena Bonetti, il vicario della Diocesi di Milano Luca Bressan, il presidente dell’Istat Giancarlo Blangiardo, il presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari, Gigi De Palo.

Presenti anche Simone Pillon, vicepresidente della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, Franco Anelli, rettore dell’Università Cattolica di Milano e Alessandro Galimberti, presidente dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia.

Nel corso dei lavori, si è parlato di bisogni emergenti, di denatalità, di conciliazione vita-lavoro, di revisione degli strumenti a livello nazionale e regionale.

“Regione Lombardia – ha affermato il presidente Attilio Fontana, portando il suo saluto – mette da sempre al centro delle proprie scelte e delle proprie politiche, la famiglia, che è nucleo sociale imprescindibile per lo sviluppo, la tutela e il supporto dell’individuo. Da qui l’istituzione di un Assessorato ad hoc.

E poi, negli ultimi mesi, la predisposizione di un ‘Pacchetto Famiglia’, provvedimenti mirati a dare immediato respiro a chi è stato provato dal Covid, che è la prova di come, creando iniziative efficienti, è possibile non lasciare indietro nessuno”.

“Quella odierna – ha continuato il governatore – è quindi una tappa importante per avviare un laboratorio progettuale che porterà alla sistematizzazione di un quadro normativo davvero rispondente ai bisogni attuali delle famiglie, anche alla luce del difficile periodo che hanno vissuto nel corso di questo anno drammatico”.

Come evidenziato anche dai dati statistici, infatti, la pandemia è stato un acceleratore culturale fortissimo, che ha modificato stili di vita, abitudini e relazioni, ponendo le famiglie di fronte a improvvise fragilità e lutti, ma anche a sfide nuove e sconosciute, dall’attuazione dello smart working all’assistenza ai figli nella gestione della didattica a distanza.

I numeri a disposizione dell’Istat raccontano un vero e proprio inverno demografico. Il saldo tra i morti e i nati non è mai stato così sfavorevole e, il dato 2020 sull’aspettativa di vita, in Lombardia, ci dice che è tornata indietro di 20 anni. La paura ha generato denatalità, ma anche de-progettualità, se è vero che anche i matrimoni, in questo anno difficile, sono diminuiti del 60%.

“Da questa prima e proficua plenaria – ha spiegato l’assessore alla Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità Silvia Piani – sono emersi gli spunti che genereranno il lavoro intenso che porteremo avanti nei prossimi mesi attraverso dei tavoli tematici. E’ stato un incontro di prospettiva che ha avuto il merito di gettare le basi del percorso per riformare la legge lombarda sulle politiche familiari”.

“E’ chiaro che si tratta solo del primo passo – ha puntualizzato Piani – Servirà, tuttavia, a portare avanti un’attività di confronto molto più articolata di revisione di una legge ormai obsoleta, che non è più adatta a rispondere ad esigenze che con gli anni sono profondamente mutate, come cogliamo attraverso le richieste che ci arrivano ogni giorno dai nostri portatori d’interesse, che sono i membri delle famiglie lombarde. Per ammodernare l’impianto in un’ottica più attuale e giungere ad un documento finale di sintesi, occorrerà dunque, come abbiamo accennato oggi, affrontare i temi della denatalità, del lavoro al femminile, delle famiglie monogenitoriali, dei genitori separati, dell’adozione, delle nuove fragilità, inserendo, a pieno titolo, in questo processo di revisione, tutti gli attori che ne sono ogni giorno coinvolti, dai rappresentanti dell’associazionismo familiare, ai sindacati, dagli enti locali, alle banche, sino alle aziende, che danno lavoro alle mamme e ai papà. Sono convinta che serva, oggi più che mai, un approccio multidisciplinare alle tematiche familiari”.

V.A.