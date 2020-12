Gaggiano. Si tuffa e salva donna caduta nel Naviglio Grande

(mi-lorenteggio.com) Gaggiano, 14 dicembre 2020 – Stamane, intorno alle ore 8.00, mentre un fitta ed intensa nebbia copriva le campagne e il paesaggio, una donna di 70 anni è caduta nelle acque gelide del Naviglio Grande, fortunatamente, come avvenne qualche a Gudo Visconti, quando una donna venne salvata dal Sindaco dopo un esser finita in un fosso con la sua vettura, in quel momento, un passante, Enrico Baj, 41 anni, consigliere comunale e già candidato sindaco del paese, accortosi del grave episodio, si è tuffato nel Naviglio recuperandola.

Nel frattempo, è scattata la macchina dei soccorsi e nonostante la nebbia, da Milano si è alzato anche l’elisoccorso, ma, fortunatamente, non è servito in quando l’incidente si è risolto. La donna di 70 anni è stata trasportata in codice giallo con un’ambulanza Croce Bianca di Sedriano all’ospedale Humanitas di Rozzano, mentre, il consigliere in codice verde all’ospedale San Carlo di Milano.

Appresa la notizia anche il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, si è voluto complimentare con Bay: “Ho ringraziato personalmente, con una telefonata, il cittadino che, questa mattina, con coraggio ha salvato una donna che rischiava di annegare nelle acque del Naviglio. Sono sopraggiunti i soccorsi, ma è grazie all’immediato gesto eroico di questo passante se è stato possibile evitare la tragedia. Complimenti e grazie”.

V. A.