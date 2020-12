Rozzano. Sicurezza stradale: più visibili e sicuri 17 attraversamenti pedonali

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 15 dicembre 2020 – Giro di vite in tema di sicurezza della viabilità urbana. Entro l’anno saranno conclusi i lavori per rendere più visibili e sicuri 17 attraversamenti pedonali dislocati in aree diverse della città. La particolarità sta nella segnaletica e nell’impianto di illuminazione che, nelle ore serali e notturne, rende maggiormente visibili i pedoni in procinto di attraversare la strada e contribuisce a fare in modo che i conducenti di veicoli riducano la velocità sulle strade urbane. Un segno inequivocabile di attenzione dell’amministrazione comunale verso la città e i suoi abitanti.

“Sono interventi che alzano sensibilmente i livelli di sicurezza degli attraversamenti considerati più critici – commenta il sindaco Gianni Ferretti – l’incolumità dei pedoni è una priorità assoluta per l’amministrazione e lavoriamo costantemente, anche grazie alle segnalazioni dei cittadini, per rimuovere tutte le situazioni potenzialmente pericolose. La sicurezza dipende dal comportamento di tutti, invitiamo anche gli automobilisti ad aumentare l’attenzione, soprattutto in prossimità delle strisce pedonali, e a ridurre sempre la velocità”.

“E’ necessario tutelare gli utenti della strada e anche la progettazione urbanistica può diventare un aiuto prezioso per la loro sicurezza – aggiunge Denis Zanaboni, assessore ai lavori pubblici – le strisce pedonali devono essere sempre ben visibili in modo che gli automobilisti possano riuscire ad accorgersi della presenza dei pedoni e viceversa questi ultimi abbiano una buona visuale della strada”.

Due sono le soluzioni individuate per aumentare la sicurezza dei pedoni che attraversano le strade cittadine.

In prossimità degli attraversamenti in cui erano presenti gli impianti semaforici sono stati posizionati due corpi illuminanti aggiuntivi a fianco delle strisce pedonali per ottenere un elevato valore di illuminazione sia sul piano del calpestio sia sulle superfici verticali, aumentandone così la visibilità.

Nei casi invece in cui l’attraversamento non era caratterizzato dagli impianti semaforici è stata installata una nuova segnaletica verticale, con pannelli a sfondo blu che rendono le strisce pedonali più visibili ed identificabili da parte degli automobilisti.