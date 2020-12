Milano. Viale Monza, hacker attaccano il bancomat

I vigilantes Sicuritalia sventano il colpo

Milano, 16 dicembre 2020 – Ieri sera dei malviventi hanno applicato delle placchette di ferro per impedire l’erogazione delle banconote ed effettuare un attacco informatico ad un istituto di credito di Viale Monza. Il colpo è fallito grazie al pronto intervento delle Forze dell’Ordine e dei vigilantes Sicuritalia

Milano, 16 dicembre 2020

Una placchetta di ferro per impedire l’erogazione delle banconote. È questo lo stratagemma con cui gli hacker ieri sera hanno tentato il colpo presso un importante istituto di credito di Viale Monza.

Lo stratagemma, pratica ormai consolidata nei tentativi di attacco informatico, è stato scoperto dalle guardie giurate Sicuritalia, accorse sul posto insieme alle Forze dell’Ordine.

Gli stessi vigilantes Sicuritalia hanno provveduto a rimuovere le placchette nei due bancomat coinvolti e piantonato l’istituto di credito per tutta la notte.

L’erogazione del denaro è stata ripristinata.

