Rozzano. Raddoppiato il bonus sport e prorogata la scadenza

L’amministrazione comunale aumenta le risorse economiche per il bonus sport e proroga la scadenza a febbraio 2021 per coloro che sono entrati in graduatoria ma non hanno ancora saldato la quota per la partecipazione al corso sportivo presso le associazioni del territorio.

(mi-lorenteggio.com) Rozzano 16 dicembre 2020 – Buone notizie per le famiglie che hanno iscritto i propri figli ai corsi sportivi organizzati dalle associazioni iscritte all’albo del Comune di Rozzano e che hanno aderito al bonus sport. L’amministrazione comunale ha prorogato i termini per usufruire del contributo economico, pari al 50% del costo complessivo del corso, per tutti coloro che sono già entrati in graduatoria ma non sono ancora riusciti a corrispondere all’associazione sportiva l’intera quota di iscrizione per motivi economici legati all’emergenza Covid. Per rispondere alle richieste di tutte le famiglie aventi diritto al bonus, l’amministrazione comunale ha aumentato a circa 47 mila euro le risorse complessive.

Un gesto di attenzione nei confronti di chi ha dovuto limitare i consumi per far fronte ai bisogni primari in questo ultimo periodo di crisi legato alla diffusione del coronavirus, in cui ci sono state nuove e forti ripercussioni economiche sui bilanci familiari.

“Vogliamo alleviare il peso economico a carico delle famiglie che si trovano maggiormente in difficoltà concedendo, di fatto, più tempo per provvedere al saldo delle quote di iscrizione ai corsi sportivi – spiega il sindaco Gianni Ferretti – lo sport, svolto a qualsiasi livello, è un elemento fondante della formazione e della crescita dei nostri ragazzi ed è per questo che abbiamo deciso di aumentare le risorse per finanziare il bonus sport”.

“L’iniziativa è stata accolta con grande interesse e molte famiglie sono entrate in graduatoria – aggiunge Domenico Anselmo, assessore allo sport – in questo momento non è possibile presentare altre domande perché il bando per ricevere il bonus si è concluso ma una volta collaudata questa formula è nostra intenzione istituire il bonus definitivamente”.

I nuclei familiari con figli di età compresa tra i 3 e i 14 anni potevano presentare la domanda per beneficiare del bonus sport fino al mese di ottobre. Il requisito necessario per partecipare era avere un’ISEE non superiore a € 20.000,00 (€ 30.000,00 nel caso di nuclei familiari in cui è presente un minore con disabilità).

Il bonus può essere utilizzato esclusivamente presso le associazioni sportive iscritte all’albo delle associazioni o che abbiano in essere un contratto di servizio con il Comune di Rozzano.

