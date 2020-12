TAXI: ROZZA (PD), “ABBIAMO CONDIVISO E VOTATO L’ESENZIONE DEL BOLLO AUTO, È DOVEROSO DA PARTE DELLA REGIONE”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 dicembre 2020 – È stato sottoscritto anche dalla consigliera Carmela Rozza e votato dal Partito Democratico l’emendamento della maggioranza in Regione che prevede l’esenzione dal Bollo auto per il 2021 per i taxi, gli ncc e i bus turistici.

“Abbiamo condiviso e votato l’emendamento della maggioranza – dichiara Rozza – perché in un momento di grave difficoltà esentare queste categorie dal bollo auto è doveroso da parte della Regione, anche se non cambierà certo la vita a nessun operatore.”

