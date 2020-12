Uffici postali: i Sindaci del Rhodense sollecitano la riapertura degli uffici e l’ampliamento degli orari

(mi-lorenteggio.com) Rho, 15 dicembre 2020. I Sindaci del Rhodense scrivono una lettera a Poste Italiane per sollecitare la riapertura degli uffici e l’ampliamento degli orari.

La situazione attuale sta creando da mesi disagi ai cittadini, soprattutto più anziani, con code sempre più lunghe fuori dagli uffici postali.

Il Sindaco di Rho Pietro Romano dichiara:

“Da mesi sto chiedendo a Poste italiane di riaprire l’Ufficio di via Giusti e di ampliare gli orari degli altri uffici.

Non è possibile lasciare molte persone, per lo più anziane, in coda fuori dagli uffici postali soprattutto in questo periodo invernale.

Questo problema si sta verificando praticamente in tutti i Comuni.

Da Poste Italiane i Comuni, malgrado le mozioni approvate dal Consiglio Comunale e le raccolte di firme dei Cittadini, hanno ricevuto risposte vaghe ed evasive che fanno riferimento ad un non meglio precisato “monitoraggio della situazione” senza però dire se e quando tutti gli uffici riapriranno e ritorneranno ai normali orari.

Non è questo un atteggiamento accettabile da chi gestisce un servizio pubblico che dovrebbe essere improntato alla trasparenza nei confronti delle istituzioni e soprattutto della Cittadinanza.

Ora assieme agli altri Sindaci abbiamo inoltrato questa richiesta nella speranza di mettere fine ai continui disagi che vengono segnalati.”

