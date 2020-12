Cavenago Brianza. I cittadini (e le aziende) promuovono i servizi di Cem Ambiente

Lo dice un’indagine fatta sui 66 Comuni soci

Cavenago Brianza, 18 dicembre 2020 – Promosso dai cittadini e dalle aziende il servizio svolto da Cem sui 66 Comuni dove il 64% è molto soddisfatto e dà un voto tra 8 e 10 mentre e il 27% è comunque soddisfatto e da un voto dal 6 al 7. Tra i tre Comuni maggiori, Vimercate, Brugherio e Cernusco sul Naviglio, le valutazioni più positive si riscontrano a Brugherio (valore medio: 7,88). L'area più soddisfatta è il Cassanese (7,95).

Sono questi i dati principali emersi dall’indagine di Customer satisfaction rivolta ai cittadini dei 66 Comuni serviti da Cem Ambiente. L’indagine, alla sua seconda edizione (la precedente nel 2017) è stata commissionata a Ipsos Loyalty ed è stata effettuata principalmente sulle utenze domestiche utilizzando, per la raccolta dati, il metodo modello RWA (Relative Weight Analysis). In tutto sono state fatte 1.300 interviste.

Ma vediamo i principali dati emersi:

Buoni i risultati sulla raccolta differenziata: la quasi totalità degli intervistati ricicla carta, vetro, rifiuti organici e multipack. Migliorabile la percentuale di raccolta del verde. Circa tre quarti degli intervistati è estremamente soddisfatto delle modalità di raccolta (voto medio: 8,26) in linea con il 2017, della frequenza di raccolta (8,40) e degli orari di esposizione e raccolta rifiuti (8,35 e 8,39). Da migliorare la pulizia degli spazi dopo la raccolta (7,35).

In merito a Ecuo sacco, circa il 30% degli abitanti dei Comuni in cui non è attivo l’Ecuosacco ne ha sentito parlare ma ha un basso interesse all’introduzione: 6,61. Nei Comuni però dove si utilizza il sacco rosso, la soddisfazione è buona e circa il 75% degli intervistati è molto soddisfatto (voto medio: 8,39, decisamente più alto rispetto al 7,93 del 2017). Il 75,4% pensa che grazie ad Ecuo Sacco la raccolta differenziata sia migliorata. Molto apprezzato nei 5 Comuni in cui viene utilizzato anche l’Ecuobox (voto medio: 8,10).

Sicuramente migliorabile la pulizia di strade e marciapiedi (voto 6,86), soprattutto a Cernusco (6,58) e a Vimercate (6,59). I giudizi più positivi vanno alla pulizia delle aree di mercato (8,02), per gli orari di pulizia (7,78) e per la rumorosità dei mezzi in azione (7,72). L’aspetto che ottiene una valutazione media più bassa riguarda la raccolta delle foglie (6,91).

“Attraverso questa indagine – spiega Giovanni Mele, presidente di CEM Ambiente Spa – abbiamo voluto monitorare alcuni parametri del nostro servizio e fare un confronto con i risultati di tre anni fa. Il risultato generale è buono e rileviamo una generale soddisfazione sia per il servizio di raccolta dei rifiuti che per la pulizia delle strade. Tra gli spunti della ricerca anche alcuni consigli utili quali il miglioramento della pulizia degli spazi dopo la raccolta e lo svuotamento dei cestini stradali. Di questi ovviamente faremo tesoro per migliorare sempre più le performance di CEM nei nostri Comuni, partendo proprio dai suggerimenti dei cittadini che serviamo”.

Buoni i risultati relativi ai canali di comunicazione di Cem: il 18,2% usa il Numero Verde di per risolvere problemi o avere informazioni con una soddisfazione elevata (7,85) in modo particolare per la cortesia degli operatori (8,42). Il sito è utilizzato dal 14,1% (era 5,5 nel 2017) e lo trova utile (voto: 8,04). Raddoppiata rispetto al 2017 la percentuale degli intervistati che conosce l’App di CEM Ambiente (da 10% al 20%). La soddisfazione per l’utilizzo è elevata per entrambi gli aspetti rilevati (facilità di utilizzo 8,72 e chiarezza 8,35).

A completare l’indagine, anche 200 interviste telefoniche alle attività commerciali del territorio, con risultati piuttosto in linea con il monitoraggio sui cittadini. Circa il 50% degli intervistati si dichiara molto soddisfatto ed esprime un voto tra 8 e 10. I valori più positivi si riscontrano presso le attività produttive (valore medio: 7,63). I meno soddisfatti sono i negozi (6,83). La quasi totalità degli intervistati ricicla la carta. Buone percentuale anche migliorabili anche per multipack e vetro. Sicuramente migliorabile, il servizio di svuotamento e pulizia dei cestini stradali (6,44),

