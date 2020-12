Le migliori idee regalo per la neo-mamma

Milano, 18 dicembre 2020 – Quest’anno Natale ha un’atmosfera surreale, ci aggrappiamo a spunti di positività nella tradizione delle feste, come nella ricerca dei regali per i nostri cari, pur non sapendo se potremo consegnarli di persona. Proprio quest’anno un dono porta in sé un messaggio importante, un abbraccio caldo ed affettuoso.

Sei alla ricerca di un’idea per un regalo ad un’amica che è diventata mamma da poco ed al suo bambino, vuoi portare un po’ di magia nella sua casa anche se forse non potrai farle visita per un po’. Ecco per te una lista di regali belli ed utili, con diversi budget di spesa ed in base al legame che ti lega a questa persona.

Regali per la mamma

Se siete unite da un legame speciale, il dono di un gioiello è un modo per celebrare la vostra amicizia e la nuova vita che viene al mondo. Sarà per sempre un ricordo di questo momento e, se ama i ciondoli, potrai inserire una dedica incidendo un messaggio personalizzato. Sarà un gesto di attenzione verso la tua amica, un modo per sottolineare la sua femminilità.

Conoscendo i suoi gusti potrai sbizzarrirti in creme e profumi, magari in una edizione speciale di Natale. I set di bellezza saranno una coccola che potrà concedersi anche se ha poco tempo a disposizione. Per un’idea originale cerca i formati da borsetta, avrà il suo profumo preferito a portata di mano, anche fuori casa. In tema di cura di sé e di bellezza, regalare un massaggio rilassante sarà l’occasione giusta per concedersi una pausa rilassante e rigenerante.

Regali utili

Per andare sul sicuro i pannolini sono una buona via d’uscita, i bambini ne consumano moltissimi e, confezionati nella “torta di pannolini”, sono un dono allegro che potete completare con alcuni accessori, come il porta ciuccio o con un sonaglino. Se disponete di un budget limitato anche bavaglini e pigiamini sono un regalo bello e sempre apprezzato.

Se hai un budget più ampio sceglie la fascia per neonati on line, è una proposta non solo utile ma anche ricca di significato emotivo, ricorda l’abbraccio, la protezione, il legame. La vostra amica si ricorderà di voi ogni volta che starà accoccolata al suo bambino.

Regali per la casa

Gli accessori da utilizzare in casa sono un’ottima soluzione se non conosci bene i gusti della neo mamma. La lucina da notte è un’idea utile sia ora che il bimbo è neonato, sia quando sarà cresciuto. Per controllare il bimbo a distanza, mentre dorme in un’altra zona della casa, il baby monitor permette di sentire il pianto e di far sentire al piccolo la voce della mamma per tranquillizzarlo. In inverno il riscaldamento rende secca l’aria di casa, l’umidificatore crea un ambiente più salutare e diffonde nell’aria preziosi aromi.

Fuori casa

Per facilitare la vita durante piccole trasferte e passeggiate, puoi pensare a contenitori termici ed ermetici per la pappa, da usare quando si è fuori casa, così come lo scalda biberon da auto. Un’idea alternativa alla borsa da passeggino, lo zaino è un comodo organizer che contiene tutto il necessario per il piccolo. Quando è l’ora del cambio del pannolino un fasciatoio portatile da viaggio rende l’operazione più semplice ed igienica.

Chi ha avuto da poco un bambino affronta un grande cambiamento, se hai una buona confidenza regala un po’ del tuo tempo, anche con una semplice chiacchierata al telefono. Probabilmente quest’anno il luogo delle nostre vacanze natalizie sarà la nostra casa, se non potremo visitare di persona i nostri amici ed i nostri cari un dono recapitato direttamente a casa sarà un bel messaggio di affetto, in attesa di poterci riabbracciare di nuovo.

L. M.