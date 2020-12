(mi-lorenteggio.com) Terno, 18 dicembre 2020 – Dalle ore 20.40 sulla linea Milano – Carnate – Bergamo, il traffico ferroviario è sospeso in prossimità di Terno per l’investimento di una persona da parte di un treno, che è deceduta. Inutili i soccorsi dei Vigili del Fuoco e dei sanitari del 118. Le autorità competenti sono presenti sul posto per svolgere i necessari accertamenti.

Redazione