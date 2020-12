Milano. CityLife Shopping District riceve la certificazione BREEAM In-Use per la sostenibilità

E’ stato valutato come “Very Good” in “Asset Performance” e “Good” nel “Building Management”. Il processo di certificazione è stato coordinato da Sonae Sierra, società di gestione dello Shopping District

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 dicembre 2020 – CityLife Shopping District, di proprietà di Generali Real Estate e gestito da Sonae Sierra, è stato certificato secondo gli standard del BREEAM In-Use (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), uno dei principali metodi internazionali di valutazione della sostenibilità per quanto riguarda il planning, le infrastrutture e gli edifici.

Citylife Shopping District si è distinto, sin dall’apertura, come un progetto innovativo nella sua concezione, a partire dalla scelta dei materiali di costruzione: pavimenti, soffitti e colonne sono realizzati in bambù: un materiale innovativo, duttile, resistente e al 100% ecocompatibile.

Stefano Pessina, Head of AM Shopping Centers di Generali Real Estate afferma: “Questa certificazione premia il successo delle politiche di sostenibilità di CityLife Shopping District, polo attrattivo di investimenti per la qualità e la sicurezza che siamo sempre stati in grado di garantire – a tutti gli effetti un valore aggiunto per la città di Milano”.

Sono previsti diversi standard BREEAM che corrispondono ai differenti usi dell’immobile (ad esempio vendita al dettaglio, residenziale, uffici, ecc.) e per le diverse fasi del ciclo di vita. Nel dettaglio, grazie al processo di certificazione BREEAM In-Use, coordinato dalla stessa Sonae Sierra, CityLife Shopping District è stato valutato come “Very Good” in “Asset Performance”, e “Good” nel “Building Management”.

Ecco quali sono le best practice che hanno permesso allo Shopping District di CityLife di ottenere questa prestigiosa certificazione:

– L’utilizzo di fonti alternative e rinnovabili quali fonti geotermiche con captazione e resa di acque sotterranee di falda per la climatizzazione estiva e invernale;

– Il 60% delle lampade interne sono a LED per garantire una buona efficienza energetica;

– il 62% dell’area dell’edificio è coperta da sensori di ingombro per l’illuminazione, consentendo il risparmio di energia negli spazi non occupati;

– Buona accessibilità ai mezzi pubblici (c’è una stazione della metropolitana direttamente nello Shopping District);

– Uso di attrezzature efficienti dal punto di vista idrico (toilette, rubinetti per il lavaggio delle mani);

– Sistemi di allarme (incendio, intrusione) collegati a una struttura monitorata e operativa 24 ore su 24;

– Piani di emergenza in atto e regolarmente testati, che includono gli incidenti ambientali;

– Conformità nella gestione dei rifiuti grazie a un buon processo di separazione nello Shopping District.

“Siamo estremamente orgogliosi di aver contribuito all’ottenimento di questa importante certificazione per CityLife Shopping District, un risultato che conferma la nostra capacità nel fornire una consulenza completa ai nostri clienti sulle migliori pratiche relative alla sostenibilità delle loro proprietà. La sostenibilità è sempre stata al centro delle attività aziendali di Sonae Sierra, anche nella gestione dei centri commerciali, e questo valore ci ha permesso di sviluppare con Generali strutture sostenibili e sicure, che migliorano il livello di benessere delle persone che visitano il centro o vi lavorano”, spiega Elsa Monteiro, Head of Sustainability & Corporate Communication di Sonae Sierra.

Questa importante certificazione rappresenta un’ulteriore conferma del costante impegno di Generali Real Estate su tutte le tematiche legate alla sostenibilità, che è parte integrante di ogni aspetto della gestione degli immobili. La riduzione dell’impatto ambientale del proprio portafoglio immobiliare attraverso certificazioni internazionali è un elemento essenziale di questo approccio.

La metodologia BREEAM è stata sviluppata, ed è amministrata, dal Building Research Establishment (BRE), certificatore internazionale per prodotti e servizi antincendio, di sicurezza e ambientali.

Sonae Sierra

Sonae Sierra è una società immobiliare e fornitore di servizi immobiliari completi, attiva a livello globale dall’Europa al Sud America, all’Asia e al Nord Africa. In qualità di “partner per scelta”, creiamo valore condiviso per la nostra attività e la società nel suo complesso applicando il nostro inimitabile know-how per fornire soluzioni di rilievo internazionale – tra cui gestione degli investimenti, architettura e ingegneria, gestione delle proprietà, leasing e servizi di sostenibilità – che coprono l’intero ciclo di vita del bene immobile.

Sonae Sierra ha 4 progetti di sviluppo e 1 espansione attualmente in corso, oltre a circa 9,8 miliardi di euro di asset in gestione, per i quali fornisce servizi a livello di property. La società gestisce anche 12 veicoli di investimento destinati a investitori istituzionali, investitori qualificati o investitori retail, per un valore di 5,5 miliardi di euro in OMV, in cui detiene una quota del valore di 1,4 miliardi di euro.

BREEAM

BREEAM è nato nel 1990, nel Regno Unito, ed è stato sviluppato da BRE (The Building Research Establishment). Si tratta del primo metodo di valutazione e certificazione indipendente relativo alle prestazioni operative di un edificio, tenendo conto del suo impatto ambientale e della sua sostenibilità. Riconosciuto come uno dei leader mondiali, grazie al suo metodo di valutazione della sostenibilità, il BRE vanta più di 2.280.000 beni registrati in 83 Paesi, con oltre 569.000 certificati rilasciati.

L’ente promuove: il riconoscimento degli edifici a basso impatto ambientale; la consapevolezza ambientale di tutti gli stakeholder (proprietari, locatari, progettisti e gestori) dei benefici derivanti dalla minimizzazione dell’impatto ambientale; l’inclusione della gestione continuativa di tutte le operazioni edilizie, secondo le migliori pratiche ambientali (dalla fase di progettazione fino a quando l’edificio è in uso); definendo un solido standard di performance economica e, inoltre, incentivando il mercato ad adottare servizi innovativi e soluzioni efficaci che riguardano principalmente la responsabilità ambientale.

Il BREEAM ha diversi schemi che si adattano alla fase di costruzione e ai lavori in corso: Communities, Infrastructure, New Construction, In-Use and Refurbishment, e Fit-out. In generale gli schemi possono riguardare categorie quali: Management; Health and Well-Being; Energy; Transport; Water; Materials; Resources; Waste; Resilience; Ecology and Land Use; e Pollution

