Milano. Tampone di Natale della Brigata sanitaria Soccorso Rosso

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 dicembre 2020 -A una settimana dall’inaugurazione del servizio, la Brigata Sanitaria Soccorso Rosso, ADL Cobas e Medicina solidale hanno triplicato le risorse: aumenta il numero dei volontari e sono 300 i tamponi sospesi e gratuiti disponibili al tendone di Piazzale Baiamonti nelle giornate di sabato 19 dicembre (h.11.00 – 16.00) e domenica

20 dicembre (h.16.00 – 20.00).

“La scorsa settimana, abbiamo garantito 100 tamponi gratis, solidali e sospesi. Siamo riusciti, rispettando tute le

regole e le norme previste, ad ofrire un servizio di qualità, riuscendo in un’impresa che poteva sembrare

impossibile.

La solidarietà ricevuta ci ha permesso di acquistare altri 300 tamponi, a disposizione da oggi, e molto volontari si

sono aggregat a noi. Quindi oggi possiamo fare il miracolo, il Miracolo a Milano: 300 tamponi gratuito, solidali e

sospesi, per chiunque ne abbia bisogno.

Un miracolo davvero, perché a Milano un tampone antigenico viene venduto – nel circuito della sanità privata –

mediamente a 45/50 euro, anche perché non è invece garantito gratuitamente a tutto come sancito dall’articolo

32 della Costituzione. Un miracolo perché anche gli ultimi, gli indigenti e gli esclusi potranno monitorarsi e

accedere gratuitamente al tampone, strumento fondamentale non solo per il controllo della condizione sanitaria

individuale, ma anche per il tracciamento e la salvaguardia della salute pubblica.

Ma non è tuto: la Brigata sanitaria “Soccorso Rosso”, ADL Cobas e Medicina solidale lanciano una

sfida solidale alle Istituzioni, alla sanità privata e alla stampa:

IL TAMPONE DI NATALE

Chiediamo, con la forza della dignità e della competenza del nostro lavoro solidale (noi volontari, citadini,

infermieri e medici), alle Istituzioni, ed in particolare:

• al Sindaco di Milano Giuseppe Sala

• ai Consiglieri comunali

• ai Consiglieri regionali

di presentarsi in Piazzale Baiamonti venerdì 25 dicembre dalle 10.00 alle 14.00 in questa sede di strada, come

volontari, per aiutare nello screening e per ricevere e discutere con noi le seguenti proposte operative:

1. Costo calmierato dei tamponi: imposizione di una tariffa calmierata (per decreto o ordinanza)

2. De-burocratizzazione totale delle procedure (es. occupazione suolo pubblico, servizi di tracciamento, ecc.)

3. Isttuzione del modello di unità mobili di tracciamento

Chiediamo che la giornata di domenica 3 gennaio diventa la giornata del tamponi gratis per tutti in tuta la

Lombardia e possibilmente in tuta Italia. Gli ambulatori privati che aderiranno si impegnano ad offrire i tamponi

antigenici e i tamponi molecolari in numero pari a quelli venduti in una giornata di tamponi a pagamento, per

fare la giornata nazionale del tampone gratuito.

In questo modo, gli ambulatori privati si impegnano a restituire una piccola parte dei profitti generai dalla

vendita di tamponi antigenici a 50 euro e tamponi molecolari a 100 euro; considerato che i tamponi vengono

venduti da almeno 100 giornate lavorative, si tratta di restituire meno dell’1% dei profit. Si può fare. Daranno

così almeno un segnale di solidarietà in un periodo di grave emergenza Covid.” conclude la nota della Brigata sanitaria Soccorso Rosso, Medicina Solidale, ADL Cobas e ARCI Milano.

Redazione