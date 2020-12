MONTAGNA, SERTORI-ROLFI: DA REGIONE OLTRE 4,6 MILIONI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO TERRAZZAMENTI

APPROVATA GRADUATORIA PROGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO DEL BANDO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 dicembre 2020. Con decreto regionale del 17 dicembre, è stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi al contributo a valere sul Bando Terrazzamenti 2020, approvato il 23 luglio 2020.

Il bando, promosso per la prima volta dagli assessori regionali a Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni, Massimo Sertori, e Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, è rivolto a soggetti pubblici e privati e persegue le finalità della salvaguardia e dello sviluppo del territorio montano e della tutela del paesaggio agrario e finanzia la realizzazione di interventi di ripristino, conservazione e parziale completamento di terrazzamenti e muretti a secco.

A fronte di un investimento complessivo dei soggetti richiedenti di 10,3 milioni di euro sono stati individuati progetti ammessi per un totale di investimento di 9,8 milioni mentre sono stati ammessi a finanziamenti interventi per 4,6 milioni di euro.

SERTORI: CONTRIBUTO PER 366 DELLE 408 DOMANDE PERVENUTE – “L’iniziativa ha avuto un ottimo successo – commenta l’assessore Massimo Sertori – in quanto sono pervenute 408 domande di finanziamento, di cui 366 ammesse a contributo. Il bando prevedeva una dotazione finanziaria iniziale di 3 milioni di euro, ma abbiamo deciso di ampliare la disponibilità finanziaria con ulteriori risorse regionali per dare un maggior sostegno all’economia locale”.

Il bando, secondo Sertori “è frutto di un positivo lavoro di collaborazione con le Comunità Montane lombarde che, più di altri enti, hanno come punto di forza la conoscenza del territorio e delle realtà locali ed economiche che vi operano. Le istruttorie, infatti, sono state svolte dalle Comunità Montane, a cui Regione Lombardia sta trasferendo le risorse per finanziare direttamente gli interventi per poter realizzare gli interventi fino al 31 ottobre 2021”.

“I progetti ammessi, anche in considerazione della peculiarità del nostro territorio – continua l’assessore valtellinese – hanno interessato le Comunità Montane della Provincia di Sondrio per oltre 1,6 milioni di euro”. “Anche questa iniziativa a favore dei territori montani – conclude Sertori – va nella direzione del mantenimento del territorio e nello stesso tempo incentiva le attività economiche che hanno pagato duramente il prezzo delle conseguenze dovute alla pandemia da Covid”.

ROLFI: AGRICOLTURA EROICA DI MONTAGNA FONDAMENTALE PER ECONOMIA – “L’agricoltura di montagna – ha dichiarato l’assessore regionale lombardo all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi – è fondamentale per l’economia e per il territorio lombardo, perché da un lato offre prodotti agroalimentari straordinari che caratterizzano queste zone e dall’altro consente di tutelare aree fragili e prevenire problemi ambientali e idrogeologici”. “Queste opere non sono solo di interesse paesaggistico, ma sono parte integrante di una economia locale che permette di evitare lo spopolamento della montagna. Nel prossimo Programma di sviluppo rurale (Psr) intendiamo dedicare un sostegno a queste strutture come elementi essenziali per l’agricoltura in alta quota”.

“È necessario semplificare la vita a chi svolge questa attività eroica – ha continuato l’assessore bresciano – e siamo intervenuti proprio per offrire infrastrutture adeguate ai nostri agricoltori. Senza muretti a secco e terrazzamenti non avremmo l’olivicoltura sui laghi, i vigneti in Valtellina e Valcamonica, gli agrumi in Alto Garda. Prodotti ormai conosciuti e apprezzati a livello internazionale che generano indotto economico”. “Per valorizzarli al meglio – ha concluso Rolfi – la Regione Lombardia non sta solamente investendo risorse, ma anche promuovendo alleanze economiche sul territorio per garantire un futuro sempre più competitivo all’agricoltura di montagna che ha costi di produzione più alti e che deve puntare sulla distintività e sul racconto del territorio per vincere le sfide globali di questo periodo storico”.

INTERVENTI AMMESSI E BENEFICIARI DEL FINANZIAMENTO – Di seguito il riparto dei fondi suddiviso per provincia, Comunità Montana, importo erogato e numero di interventi ammessi.

BERGAMO

Comunità Montana Dei Laghi Bergamaschi 607.174,78 euro, 33 interventi;

Comunità Montana di Scalve 21.401,21 euro, 1 intervento;

Comunità Montana Valle Brembana 70.945,35 euro, 5 interventi;

Comunità Montana Valle Imagna 191.383,52 euro, 13 interventi;

Comunità Montana Valle Seriana 10.546,83 euro, 1 intervento.

BRESCIA

Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano 223.646,39 euro, 19 interventi;

Comunità Montana Sebino Bresciano 259.854,81euro, 13 interventi;

Comunità Montana Valle Camonica 867.888,23 euro, 68 interventi;

Comunità Montana Valle Sabbia 15.187 euro, 1 intervento;

Comunità Montana Valle Trompia 25.468,74 euro, 3 interventi.

COMO

Comunità Montana Lario Intelvese 124.116,75 euro, 9 interventi;

Comunità Montana Triangolo Lariano 80.702,26 euro, 5 interventi;

Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio 95.469,23 euro, 6 interventi.

LECCO

Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera 144.791,78 euro, 9 interventi;

Comunità Montana Lario orientale – Valle San Martino 197.212,75 euro, 13 interventi.

SONDRIO

Comunità Montana Alta Valtellina 11.746 euro, 1 intervento;

Comunità Montana Valchiavenna 109.733,27 euro, 7 interventi;

Comunità Montana Valtellina di Morbegno 273.926,31 euro, 23 interventi;

Comunità Montana Valtellina di Sondrio 891.630,84 euro, 79 interventi;

Comunità Montana Valtellina di Tirano 427.041,45 euro, 55 interventi.

VARESE

Comunità Montana del Piambello 22.962,89 euro, 2 interventi.

TOTALE 4.672.830,39 euro, 366 interventi.

V.A.