SCALO MILANO E URANIA BASKET INSIEME PER LO SPORT E LA RESPONSABILITÀ SOCIALE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 dicembre 2020 – Scalo Milano Outlet & More, l’outlet cittadino a soli 15 minuti dal centro di Milano, e Urania Basket, la squadra sinonimo della pallacanestro a Milano dal 1952, annunciano l’avvio di un percorso di collaborazione pluriennale per contribuire a costruire una Milano ancora più solidale, umana e inclusiva in un anno, il 2021, che dovrà essere quello della rinascita e della ripartenza.

Il progetto sociale si articolerà nel prossimo anno in due iniziative rivolte alle famiglie meno fortunate e a quanti soffrono ai margini della società, ma prenderà simbolicamente avvio già da domani, nella sfida che vedrà l’Urania impegnata contro la Bertram Tortona, quando Scalo Milano comparirà ufficialmente sulle canotte delle “linci” milanesi per accompagnarle fino alla stagione 2022-2023.

“Aggregazione sociale, solidarietà, sport e sano divertimento sono i tratti distintivi di questo progetto per Milano di cui andiamo molto orgogliosi – afferma Davide Lardera, Amministratore Delegato di Scalo Milano Outlet & More – In Urania Basket troviamo il compagno ideale per fare squadra con lo scopo di aiutare alcune famiglie che non riescono a sostenere le spese di iscrizione dei figli alle attività sportive e di non dimenticare quanti non hanno le possibilità di una sussistenza quotidiana e dignitosa”.

“Siamo orgogliosi di poter associare il nostro brand a quello di Scalo Milano, struttura di eccellenza del nostro territorio – afferma Luca Biganzoli, General Manager Urania Basket – Con Scalo Milano in tempi brevissimi si è verificata una condivisione totale di idee e di valori. La nostra partnership ha come finalità quella di promuovere iniziative sociali territoriali, creare momenti di piacevole aggregazione, favorire progetti a sostegno della pratica e della cultura sportiva con uno sguardo speciale ai giovani perchè puntare su di loro significa puntare sul nostro futuro”.

Nella consapevolezza che lo sport, oltre ad essere un diritto, sia anche uno straordinario strumento di crescita fisica e psicologica per i più piccoli, la prima attività sviluppata da Scalo Milano e Urania Basket sarà quella di mettere a disposizione 10 borse di sport ad altrettante famiglie per iscrivere gratuitamente per un anno i propri figli alla scuola basket delle “linci” milanesi. Questa iniziativa vuole garantire che anche i bambini meno fortunati possano, attraverso

la pallacanestro, apprendere l’importanza di valori fondamentali quali l’amicizia, la solidarietà, l’autodisciplina, la fiducia in se stessi e il lavoro di squadra.

La seconda attività vedrà impegnati Scalo Milano e Urania Basket sostenere, in maniera congiunta, i volontari di Pane Quotidiano ONLUS nell’assistenza alle persone più bisognose della città. Nel corso dell’anno e in diversi momenti, infatti, un team misto composto dai cestisti dell’Urania e dipendenti di Scalo Milano sarà in prima linea nella consegna dei generi di prima necessità per lanciare un messaggio sociale importante: il cibo è un diritto universale e ognuno, per quanto può, deve impegnarsi perché venga rispettato e garantito.

