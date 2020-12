Incendio in appartamento, è colpa della lavatrice: il caso di Legnano

Milano, 21 dicembre 2020 – Il fatto, è accaduto pochi giorni fa: delle fiamme sono divampate dal bagno di un appartamento. Fortunatamente, l’incendio è scoppiato in viale della Repubblica, a pochi metri dalla caserma del distaccamento volontario dei Vigili del Fuoco. La causa? un cortocircuito della lavatrice. I pompieri sono arrivati con l’autopompa, seguiti da un altro mezzo dal distaccamento di Inveruno. Hanno messo l’area in sicurezza accertandosi che nessun residente fosse rimasto coinvolto riportando ferite.

Purtroppo, i casi di elettrodomestici in fiamme o che scoppiano sono più comuni di ciò che si crede e non bisogna maltrattare particolarmente una lavatrice o un condizionatore perché ciò avvenga: a volte succede e basta. È possibile evitare la tragedia? anche se l’imprevisto è sempre dietro l’angolo, esistono alcuni comportamenti da tenere per far in modo che un elettrodomestico sia sempre in splendida forma. Come? facendo una manutenzione periodica per esempio. Oltre a scongiurare incendi, vediamo quali sono i buoni motivi per farla:

Sicurezza: si mantiene la casa sicura per le persone, evitando pericoli da deterioramento di impianti e dispositivi Efficienza energetica: si ottiene una maggiore efficienza energetica, evitando gli sprechi Risparmio energetico: si riducono i consumi di energia e si provoca di conseguenza meno inquinamento e impatto ambientale Risparmio economico: si risparmiano soldi per eventuali riparazioni di guasti e sul risparmio energetico ottenuto Efficienza meccanica: si ottiene anche una maggiore efficienza degli elettrodomestici, in quanto gli apparecchi funzionano meglio Durata nel tempo: si aumenta la durata nel tempo di impianti ed elettrodomestici. Su quali elettrodomestici fare manutenzione periodica

per quanto riguarda la lavatrice, vediamo nello specifico un elenco di cose che possiamo fare:

Pulizia generale della lavatrice

Un buon modo per pulire la lavastoviglie è con l’aceto di mele: una volta al mese mettiamo nella lavatrice acqua quanto basta e mezza tazza di aceto di mele (circa 125ml), facciamo partire il lavaggio breve e, una volta terminato, apriamo l’oblò per far asciugare l’interno per circa un’ora. In questo modo elimineremo batteri, funghi e macchie sul cestello.

Pulizia del filtro

Questa parte è piuttosto difficile da lavare perchè richiede precisione e delicatezza. Smontiamo il filtro che si trova in genere sotto l’oblò (ma controlliamo sulle istruzioni della lavatrice). Togliamo tutti i residui di carta, tessuto, sporco o qualsiasi cosa ci sia incastrato. Con un cacciavite facciamo girare la turbina che si trova all’interno del filtro e rimuoviamo anche qua i residui che troviamo. Rimontiamo il pezzo con accuratezza.

Pulizia della guarnizione di gomma

Questa è la parte della lavatrice dove si trovano più muffa e cattivi odori perchè trattiene facilmente l’umidità: anche se dopo ogni lavaggio la asciughiamo con panno, qualche residuo rimarrà sempre. Ogni tanto quindi possiamo fare un lavaggio con acqua, limone e acqua ossigenata. Spremiamo circa 60ml di limone in una bacinella con 3 litri d’acqua e aggiungiamo una tazza (250ml) di acqua ossigenata. Spruzzate questa soluzione disinfettante su tutta la guanizione, in particolar modo dove troviamo della muffa e strofiniamo bene con la spugna. Dopo aver effettuato il lavaggio spruzziamo ancora una volta la soluzione e asciughiamo con un panno.

Pulizia del cassetto per il detersivo

In questa parte della lavatrice si accumulano molti residui, in particolare se usiamo sapone in polvere. Questi con il tempo fermentano e possono creare muffe e emanare cattivi odori. Anche ora può venirci in soccorso una miscela di acqua e aceto: in un litro di acqua calda versiamo una tazza di aceto. Rimuoviamo con attenzione il cassetto e immergiamolo nella miscela per almeno 10 minuti, poi risciacquiamo e asciughiamo bene prima di rimontarlo.

Se il tuo elettrodomestico – lavatrice o altro – dovesse rompersi e non sai come intervenire, avrai bisogno senza dubbio di qualcuno che si occupi di riparazione di elettrodomestici a Milano o provincia. Attenzione, scegliamo solo tecnici certificati in grado di sostituire le componenti danneggiate solo con pezzi originali per non dover rimettere mano al guasto appena riparato.

