Ristrutturare casa: 5 buoni motivi per farlo

Milano, 21 dicembre 2020 – Stai pensando di ristrutturare casa, ma non sei pienamento convinto/a e pensi che sia meglio trasferirsi in una nuova costruzione? Ebbene, dovresti ripensarci. Ristrutturare casa è sempre un’ottima idea, anzi, in molti casi, è anche più conveniente.

Probabilmente non sarai d’accordo pensando a tutto ciò che comporta avere dei lavori nella propria abitazione: tutto viene messo in disordine, c’è polvere e per diverse settimane non sei libero/a di muoverti come tuo solito negli spazi domestici. A tutto questo si aggiungono il timore che non vengano rispettati i tempi di consegna e i costi economici dei lavori.

Non è un ragionamento del tutto sbagliato, ma è giusto provare a vedere il bicchiere mezzo pieno. Ecco 5 buoni motivi per ristrutturare casa.

Creare la casa dei tuoi sogni

Grazie ai lavori di ristrutturazione, avrai la possibilità di creare un ambiente domestico completamente nuovo seguendo i tuoi gusti e lo stile che preferisci. Con l’assistenza di un architetto o di un interior designer potrai creare un progetto di ristrutturazione e di arredamento ad-hoc, partendo dall’immagine di casa che hai sempre sognato di avere. Acquistando un nuovo appartamento avresti molte meno possibilità di manovra e di scelta.

Riparare e modernizzare

Optando per una ristrutturazione generale, potresti modernizzare l’architettura del posto in cui abiti e eliminare problemi di umidità, di spifferi, di temperature troppo rigide o troppo calde, usufruendo di tutte le novità edilizie che rendono più efficienti le nuove costruzioni.

Servizio “chiavi in mano”

Se hai paura di non riuscire a gestire il carico di stress e di preoccupazioni provocato dal coordinamento dei lavori di ristrutturazione, puoi servirti di imprese che lavorano con contratto “chiavi in mano”, le quali si occupano di tutte le operazioni in maniera autonoma rispettando le tempistiche e i costi previsti dal preventivo: aziende come Riabita, realtà di successo nel settore delle ristrutturazioni immobiliari a Milano e provincia.

I vantaggi economici: detrazioni e accrescimento del valore dell’immobile

Oggi ristrutturare conviene grazie ai numerosi incentivi previsti dallo Stato e alle tendenze del mercato. Il valore di un immobile appena ristrutturato, infatti, aumenta del 5% o del 10%.

Rinnovare e cambiare la propria casa

Dopo che si vive molti anni in una casa, è naturale sentire il desiderio di rivoluzionarla, anche perché il tempo passa e l’interior design si evolve creando soluzioni di arredamento sempre diverse che potrebbero attrarre la tua attenzione. Rendere la propria casa come si desidera è giusto e doveroso: è il luogo in cui ci sentiamo al sicuro e dove essere noi stessi. È importante quindi che rispecchi la nostra personalità. I lavori di ristrutturazione servono proprio a questo.

