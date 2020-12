Abbiategrasso. Un fondo di 50mila euro dalla Regione per riqualificare il centro storico

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 22 dicembre 2020 – In arrivo fondi per riqualificare il centro di Abbiategrasso. Grazie ai finanziamenti messi a disposizione dalla Regione Lombardia e all’intervento del consigliere Luca Del Gobbo in fase di bilancio di previsione 2021-2023, sono stati stanziati 50mila euro per opere di riqualificazione del centro storico abbiatense per l’anno 2021. L’ intervento è possibile grazie al “Fondo per la ripresa economica” della legge regionale 9/2020, che consente misure straordinarie con cui rilanciare l’economia lombarda colpita delle restrizioni anti-Covid.

“Si tratta di interventi per la riqualificazione e il miglioramento dell’arredo urbano lungo corso Matteotti e Piazza Marconi, creando nuovi spazi di socialità e rendendo il centro storico più attrattivo ma anche più sicuro per i passanti – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Roberto Albetti -. Stiamo aggiornando il progetto messo a punto diversi mesi fa e che ora potrà essere realizzato. Non appena sarà completata la proposta di progetto verrà illustrata e condivisa anche con i commercianti”.